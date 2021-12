Mint kifejtette, ma már ott tartunk, hogy a hazai szabályozás szerint közel nulla energiafogyasztással kell megépíteni az új épületeket. Igaz, ezen jogszabálynak 2021. januártól kellett volna életbe lépnie, de elodázták 2022. júniusra. – Tudni kell persze, hogy ez a fajta építkezés valamivel többe kerül, és most ráadásul elszabadultak az építőanyagárak is. Úgy vélem, a közel nulla energiafogyasztás kialakítása önmagában olyan 10-20 százalékkal drágítja egy családi ház megépítését, de akár 25-tel is, attól függően, mit építenek be. Ha mondjuk 12 centiméter vastag szigetelőréteg helyett ezután 15-t kell használni, az nem kerül sokkal többe, az igazi költségnövekedést épp a gépészet jelenti! Az, hogy sokkal jobb, tehát drágább nyílászárókat kell betenni, vagy hogy a felhasznált energia legalább 25 százalékát megújuló energiaforrásokból kell kinyerni, tehát kötelező beépíteni ilyen eszközt, például napkollektort, napelemet. Ezek a speciális berendezések eddig csak választhatóak voltak, most már szükségesek, és természetesen drágítják a beruházást – tette hozzá Kalmár Ferenc.