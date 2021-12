– osztotta meg lapunkkal a tapasztalatait egy ácsmunkával foglalkozó böszörményi vállalkozó. A korábbi 80-90 ezer forintos ár ekkor 260 ezerre nőtt, mára némi mérséklődés tapasztalható, de még így is csak 15-20 százalékkal lett olcsóbb a faanyag a júniusi tetőponthoz képest – összegezte a szakember. – Hozzáteszem, mindez nagyban függ attól is, hogy a felújítás, építkezés alatt álló családok honnan szerzik be az építőanyagot, hiszen a fatelepek árképzése között is jelentős különbségek vannak – jegyezte meg.

Az árnövekedés igen kiterjedt; a faanyag júniusra száz százalékkal drágult | Illusztráció: MW-archív