Valahol el kellene indulni, ahol a gyerekekkel is megismertethetnék a versenybiliárdot, és ne oda vigyük őket, ahol alkoholt árulnak. Egy különálló helyiségre lenne szükségünk, egy edzőteremre, és én akár még azt is vállalnám, hogy megveszem az asztalokat. Remélem, hamarosan találunk valamilyen megoldást, akár a DEAC keretein belül is. Meggyőződésem, hogy két-három éven belül az NB I.-ben játszanánk, miközben az utánpótlás-nevelésre helyeznénk a hangsúlyt.