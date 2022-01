Mindent úgy, ahogy megtörténik

Az Amerikán belüli kirándulásokról és a hétköznapokról szóló rendszeresen frissülő blog valamennyire praktikus okokból indult. – Rájöttünk, hogy ha csak a családtagoknak, barátoknak szeretnénk mesélni az utazásokról, élményekről, az legalább hat beszélgetést jelent fejenként, és nem biztos, hogy van időnk és energiánk ennyiszer elmondani ugyanazt. Azért indítottuk az oldalt, hogy egy kicsit nekik is könnyebb legyen elérni, és nekünk is egyszerűbb legyen megosztani. Illetve azért is, mert dokumentálni szerettük volna magunknak elektronikus napló formájában. Először úgy gondoltuk, elég lesz sok fénykép, de aztán kiderült, hogy nem, mert ha csak fotók vannak, sok minden feledésbe merül – beszélt az ötletről Gabriella. Az oldal végül 2013-ban startolt el travelBug néven, majd 2021-ben címet és platformot váltottak: most már A bőröndöm és én… fejléccel érhető el.

– Kezdetekben sok írás az utazásról szólt, mert úgy gondoltuk, azt a legjobb dokumentálni saját magunknak, és érdekelhet másokat is. Aztán mikor egy kicsit népszerűbbek lettünk, láttuk, hogy jobban foglalkoztatja az embereket az, hogy milyenek a hétköznapok, a bevásárlás, hogyan lehet bankkártyát szerezni; tehát a kézzelfogható dolgok. Bennem fel sem merült, hogy ez annyira érdekes lenne, de kiderült, mégis így van. Rájöttünk, hogy ezeket is érdemes megosztani – mondta Gabriella, hozzáfűzve ugyanakkor, hogy a koronavírus miatt az utóbbi 2 évben nem nagyon tudtak utazni, és ahhoz, hogy folyamatosan frissítsék az oldalt, másról is írni kell.

Gabriella és Miklós lakóhelye, a nebraskai Omaha | Forrás: a házaspár archívuma

A felgyűlt témákkal elmondásuk szerint egyébként nagyjából egyéves lemaradásban vannak a szerzők, ennyi minden van még, amit meg szeretnének írni.

Azt, hogy miről posztolnak, néha alaposan megtervezik, néha a hétköznapok alakítják, de van, hogy beérkező kérdés, kérés apropóján vágnak bele egy-egy blogbejegyzésbe. A kedvenc terület viszont természetesen közös szenvedélyük, az utazás. Amikor erről írnak, azt osztják meg az olvasókkal, amiket látnak, beleértve a dolgok kevésbé csillogó oldalát is.

– Kalifornia egy ilyen példa – hozta fel Miklós. – Mindenki azt hiszi, hogy álom, gyönyörűség stb., de nekünk igazából nem jött be. Amikor ott voltunk, nagykabátot kellett viselni, mert döghideg volt. Rettenetesen drága állam, másfélszer, kétszer annyiba kerül a benzin, mint itt, Nebraskában, a lakásárakról nem beszélve. Tehát én nem látom a csillogást. Lehet, hogy maradi vagyok, de nagyon jól elvagyok a „poros” Közép-Nyugaton, ahol nincs tengerpart és pálmafák. Viszont élhető: meg tud az ember engedni magának egy házat, és nem áll 45 percet dugóban – fejtette ki. Elmondásuk szerint szeretnék megmutatni, máshogy is élnek emberek Amerikában, mint ahogyan azt a kizárólag New York Cityre, Floridára, Kaliforniára fókuszáló olvasók elképzelik.

Itt is ugyanolyan hétköznapi problémákkal küzdenek az emberek, nekünk is vannak olyan gondjaink, mint otthon voltak.

Azt tapasztalom, a magyar olvasók jobban szeretik megtartani az amerikai életről bennük kialakult kliséket, mintsem meghallgatni, hogy milyen a valóság. Természetesen nem célunk befeketíteni senkit és semmit, mert mindketten szeretünk itt élni, csak úgy gondoltuk, érdemes valós képet mutatni – osztotta meg Gabriella.

Munkahelyi elfoglaltságai miatt Miklós manapság kevésbé aktív a tartalomgyártásban; mostanában az ő gondolatait is Gabriella önti formába, majd veti képernyőre. Muníció pedig, mint már szóba került, van elég, és ezt megfelelő köntösben, kellő igényességgel szeretnék átadni, mely értelemszerűen megnöveli a ráfordított időt. Amit a mindennapi teendők mellett nem könnyű kipréselni.

Utah-t látni és meghalni?

A pár rengeteg helyre eljutott már az Államokban, természetesen több személyes kedvencük is van. – Ha város, akkor Chicago – vágta rá Miklós az ezt firtató kérdésünkre. – Pedig talán ott voltam a legkevesebbet, egy hosszú hétvégére mentünk el. Jártam már pár nagyvárosban, de nekem Chicago adta a New York-feelinget, amire mindenki vágyik, egy sokkal emberibb, sokkal befogadhatóbb, szerethetőbb formában. Egy régebbi város, amiben ott van a szervezett bűnözés misztikuma, rengeteg jó múzeum, bár található itt – sorolta, majd hozzátette, az államok közül számára Utah a legkedvesebb, főleg a változatosság miatt. Kiemelte a hegyek szegélyezte fővárost, Salt Lake Cityt, az ottani téli olimpiai parkot, valamint a Bonneville sós síkságot, ahol számos szárazföldi sebességrekord is megdőlt már. – Tengerpartok közül valószínűleg a floridai Fort Lauderdale-i a legszebb. Ha Texas, akkor South Padre Island. Nem sokan ismerik, nagyon közel van Mexikó, nagyon jók az ételek – jegyezte meg.

Bonneville sós síkság, a sebesség Mekkája | Forrás: a házaspár archívuma

Gabriella favoritjai egy kicsit mások, de Utah-t ő is ajánlja a szép természetes környezet miatt, viszont beszélt még a Grand Canyonról, Dél-Kalifornia természeti szépségeiről, az ottani tengerpartról és a sivatagokról is. – Mivel az első otthonunk volt, Texas megmaradt a szívemben, Austin mellett El Paso a másik kedvencem. Illetve New Orleans, mert egészen másféle, mint az eddig felsoroltak bármelyike: kicsit európai és nagyon amerikai, érdekes egyveleg. Szeretem a bluest és a jazzt, ott nem tud az ember úgy létezni, hogy ne halljon zenét, nagyon klassz közeg. Bárhova megy az ember, élőzene van – sorolta az okokat.

A párnál gasztronómiai fronton egyértelműen Texas a favorit, egyrészt a klasszikus Tex-Mex ételek, másrészt természetesen a minőségi marhahús miatt.

Azonban a bakancslistán is vannak még kipipálandó helyszínek, mint mondták, a keleti part számukra teljesen felfedezetlen terület, valamint a nyugati oldal északi részét is mindenképpen szeretnék még bejárni. Gabriella többek között San Francisco környékét, Miklós az alaszkai Prudhoe Bay-t emelte ki, ahová, mint mondta, autóval vagy lakókocsival szeretne eljutni, ugyanis a sok százezer lerepült mérföld ellenére nem szeret gépre ülni. És vélhetően, ha egyszer összejönnek, ezekről a kalandokról is születik majd egy-egy gazdagon illusztrált bejegyzés.



Raffer Attila