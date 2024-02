Vészesen vicces helyzetek

Kérésünkre arra is kitért, hogy mik voltak a legrázósabb esetek. – Biharvajdán voltunk, egy vihar miatt mindenhol elment az áram, ott sötétlettek előttünk a Kárpátok. Aztán az egyik vendég kitalálta, hogy ő énekelni akar, és hamarosan már együtt fújta a násznép a Bikini- és Edda-slágereket. Másfél óra úgy telt el, hogy a vendégek szórakoztatták magukat, miközben az após forródróton telefonált az áramszolgáltatóval. Egy másik alkalommal is a nagy szél viccelt meg bennünket, akkor Hajdú-Biharban voltunk. Minden dőlt-borult, az egyik szőnyeget úgy elvitte, hogy utána meg se találtuk. Éreztük, hogy meg fogja bontani a rendezvénysátrat, amiben ott volt mindenféle berendezés, a bárpult és a DJ-pult is. Lezártuk, de így meg alulról belekapott a szél, és egy méter magasra megemelte, volt nagy rohangálás, de végül elvonult a vihar – mutatta be a ceremóniamester az eddig átélt krízishelyzeteket.

A legviccesebb látványok között említette, amikor az egyik vendég a menyasszony harisnyakötőjével a fején mászkált, ami éjfél körül már rá volt csúszva a szemére, és a kukoricás széléről kellett összeszedni. Rosszabbul járt az a fiatalember, aki Keserü Tomi elmondása alapján éjfélre már nagyon elfáradt, és azt találta ki, hogy ő feláll a szökőkútra, hogy ott könnyítsen magán.

Leesett, beverte a fejét, szétnyílt a homloka, amit papírtörlővel tekertek körbe, mint egy turbánt. Én meg néztem, hogy nahát, milyen jól világítanak a fények, de csak a mentő tolatott be éppen érte, neki ott volt vége a bulinak

– mondta.

A lényeg, hogy az ifjú pár érezze jól magát

Forrás: illusztráció / MW-archív

Állati jó bulik

A ceremóniamester az állatok szerepéről is beszélt, sokan vonulnak be kutyával a szertartásra, és vannak, akik a nyakkendő mellé még cipőt is adnak rájuk. Hozzátette, az egyik kollégája esküvőjén egy törpemalacot is bevittek, de ebből botrány kerekedett, mert a malac eltűnt, valószínűleg megijedt a hangoktól. – Olyan is volt, hogy valaki pillangókat akart reptetni. Én akkor tudtam meg, hogy ez úgy működik, hogy vannak arra szakosodott gazdák, akik káposztalepkéket tenyésztenek kifejezetten erre a célra. A pillangókat hibernálják és beleteszik egy dobozba, amit a reptetés előtt egy órával kell felmelegíteni, és akkor felébrednek. Volt, ahol száz pillangóból úgy tíz maradt életben, ezt a pár darabot kirázni a dobozból nem hozta azt feelinget – tette hozzá Keserü Tomi.

A teljes beszélgetés további érdekességekkel a podcastunkban hallható: