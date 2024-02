Most ünnepeljük a házasság hetét, ezért a Hír FM debreceni adásában ezúttal Tarján László vőféllyel beszélgetünk, aki igazán otthonosan mozog ebben a témakörben. Elmondja nekünk, hogyan alakultak át mára a fiatalok házasodási szokásai, és azt is megtudhatjuk a podcastből, mi a különbség a vőfély és a ceremóniamester között. De arra is fény derül, miért van a vőfélynek botja, és mire használja.