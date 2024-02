A házasság hetének keretében továbbra is a nagy napról és a házasság misztériumáról beszélgetünk, ezúttal Majer-Kálmán Borbála szertartásvezető volt a Hír FM debreceni adásának vendége. A szakembertől megtudtuk, hogy a romantika nem halt ki a mai fiatalokból, sőt, visszatérőben az a trend is, hogy egyre korábban mondják ki a boldogító igent. De a podcastből az is kiderül, milyen fogadalmakat tesz egymásnak a menyasszony és a vőlegény.