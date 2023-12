Az italválasztásnál lehet nagyon igyekezni és mégis mellé nyúlni – vélekedett Rakonczás Nándor, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi- és Környezetgazdálkodási Kar Kertészettudományi Intézetének adjunktusa. Kifejtette, nem szerencsés az ünnepi családi bemutatások előtt hetekig éhezni, hogy az így megspórolt pénzen az apósjelöltnek vegyünk egy olyan prémium pinot noirt, amit egyébként nem engedhetnénk meg magunknak. – Érdemes letapogatni, hogy mit szeret a másik. Ha az após kedvence a hatszáz forintos olasz félédes muskotály, akkor a pinot noirt nem biztos, hogy fogja értékelni. A drága bor is lehet melléfogás – mondta.

Az adjunktus azt javasolta, hogy ha több bort is szeretnénk felszolgálni egy étkezés alkalmával, kövessük az általános szabályokat. – Halas ételek, sajtok, saláták mellé a száraz fehér bor, az erősebb vadhúsokhoz, marhához pedig nagy, testes vörösbor, a süteményekhez a desszertborok, a tokaji aszú vagy az édes szamorodni illik – sorolta.

Borban a minőség

Rakonczás Nándor szerint a legjobb kategóriájú bor a saját készítésű, mert a bor mögött súlyosan ott van a hagyomány, amit a szülőktől tanulunk el. Emlékeztetett rá, hogy régebben nem mesterséges, hanem természetes intelligencia volt, működött a körforgásos gazdálkodás. – Este úgy ülhettek le az emberek, hogy a saját boruk volt az asztalon, a verejtékes munkájuk gyümölcse – fogalmazta meg. Hangsúlyozta, ehhez nem kell mindenkinek kertésznek lennie.

Ha a kerítés mellett felhúzunk két sor szőlőt, saját bor kerülhet az asztalra, amit a családdal készítettünk

– emelte ki a szakember. Hozzátette, ha mi nem tudunk saját bort felszolgálni, akkor a vásárlásnál az árra tanácsos figyelni, palackokért elkért forintokkal a minőség is emelkedik, illetve ajánlott a tapasztaltabb korosztállyal beszélgetni, akik jól ismerik, hogy az egyes borvidékek milyen karaktert adnak az italnak.

– Amiről el szoktunk feledkezni, az a borok előkészítése – jegyezte meg a megfelelő szervírozással kapcsolatban Rakonczás Nándor.

Télen alkalmas a garázsban vagy a kamrában tárolni, de ne szobahőmérsékleten. Ha esetleg lenne hely a hűtőben, oda is betehetjük, sokkal kisebbet hibázunk, ha hidegebb a bor, a pohárban a melegedéssel úgyis előjönnek az aromák

– fogalmazta meg.

Mint elmondta, a testes vörösborokat felszolgálás előtt 1-2 órával kell kinyitni, de Franciaországban találkozott olyan gyakorlattal is, hogy már szervírozás előtt egy héttel kibontották a bort. – Ha ezzel akarunk játszani, akkor a megmaradt vörösbort tegyük el úgy, hogy levegő van fölötte és már szellőzött. 2-3 nap vagy 2-3 hét múlva lehetőségünk lesz újra kóstolni és tapasztalatot szerezni. Lehetőleg ezt az üveget se hagyjuk konyhában, hanem valami hűvösebb helyen – hívta fel rá a figyelmet a szakértő.

Pezsgő élet

A pezsgővel kapcsolatban azt emelte ki, hogy fel kell mérni, ki hogyan akar ünnepelni.–

Van, aki magába száll és szent misével és év végi számvetéssel zárja az évet. Én is ezt ajánlanám, ezt is meg lehet koronázni egy szép pezsgővel. Aki hangos dudaszóval, nagy buliban szeretne mulatni, annak jöhet a félédes muskotály. Borászati technológia szempontjából itt kell a legmagasabb kénezési szintet alkalmazni, innen jön másnap a fejfájás

– mutatott rá.

– A pezsgők szortimentje olyan, mint a homokóra, vannak a 600-1000 Ft-os pezsgők, ez az alsó szegmens, ténylegesen arra való, hogy fesztelenül ünnepeljünk, de most már kezd kialakulni középkategória is. Minél többet kóstolunk, annál inkább látjuk az ital szépségét, így az összejövetelek a baráti együttlétekről fognak szólni és nem arról, hogy elveszítsük az öntudatunkat. Még többet ad az élményhez, ha ismerjük a borászt is – nyomatékosította az adjunktus.

Nagy durranás

Kérdésünkre, hogy hogyan bontsunk szakszerűen pezsgőt, azt válaszolta, hogy ferdén és óvatosan, majd hozzátette, azért biztosan lesznek olyanok, akik úgy nyitják ki, mint az autóversenyzők.

Mint ismertette, a legtradicionálisabb a nyers pezsgő, Napóleon idejéig csak ez létezett, de a francia császár nagyon édesszájú volt, és elterjedt, hogy „fossier”-t, azaz piskótát mártogatták a pezsgőbe. – Ez a mai fiatalok körében is lehet elő fog fordulni, akár még a mákos rétessel is – jegyezte meg.

Rakonczás Nándor elmondta, hogy a pezsgő alapvetően az élesztőről szól, az élesztő felkevergetéséről és a vajas-tejes tónusokról, nem pedig a szőlőfajtákról. Elmondta, hogy Magyarország agrogeológiailag rendkívül heterogén, vannak vulkanikus helyek is, amik ásványokban gazdagok, a Champagne régió viszont egy nagy mészkőpad, ahol nincsen mineralitás. – Ahol üledékes a kőzet, és a mészkőnél jellemzően az, ott nem beszélhetünk az ásványokról, de ott karakteresek a savak és alapvetően a jó pezsgőhöz ez kell – magyarázta. Kiegészítette azzal, hogy itthon kicsit fellazították a pezsgőkészítés háttérszabályozását, amit furának tűnhet, de teret enged a kreativitásnak. Úgy látja, sokan kezdenek pezsgőkészítésbe a vulkanikus területekről és izgalmas eredménye születhetnek.

Záró ünnepi gondolatként arra hívta fel az adjunktus, hogy ne felejtsük el, hogy a fény születésével naponta 4 perccel hosszabbak lesznek a nappalok, a reménység elé nézünk, mindenre van bocsánat és feloldozás. – Lehetőséget kapunk a bűnös szokásokat feladni és a keletkezett vákuumot valami szenttel megtölteni – összegezte.