Az egészségtelen ételek népszerűsége Hajdú-Biharban is töretlen annak ellenére, hogy az emberek többsége tisztában van a nem megfelelő étkezés káros hatásával. Ezen ételek szénhidrátot, cukrot, zsírt tartalmaznak, ráadásul hemzsegnek az ízfokozóktól is. Habár a különböző gyorsételek fogyasztásakor sok kalória kerülhet a szervezetbe, a tápanyag hiánya miatt rövid időn belül újra feltámad az éhségérzet, ami újabb evéshez vezet.

A legfőbb probléma ott kezdődik, ha a felgyülemlett kilókat nem dolgozzuk le, ami elég gyakori jelenség, hisz a legtöbb munka elvégzéséhez egyre kevesebb fizikai aktivitás kell, így sokszor kimaradhat a mozgás a mindennapjainkból.

Szalayné Kónya Zsuzsanna dietetikus és élelmiszeripari mérnök arról beszélt a Haonnak, hol hibázunk általában az étkezés és mozgás terén, valamint arról is kérdeztük, hogy az internetet egyre inkább elárasztó fogyási praktikák mennyire megbízhatóak.

– Sajnos, egyre több a túlsúlyos, elhízott ember. Sokkal többféle élelmiszerből, ételből válogathatunk, egyre nagyobb a kínálat az éttermekből, amelyek állandó csábítást, egyúttal stresszoldást is jelentenek. Ráadásul a mozgással is hadilábon állunk. A legtöbb munka elvégzéséhez egyre kevesebb fizikai aktivitás kell, így egyre kisebb a lehetőség az étkezések során bevitt energia leadására. És igaz ez a gyermekekre is. Régen például a tanulás utáni kikapcsolódás a mozgásról szólt, hisz gondoljunk csak a szabadban történő rengeteg játékra, biciklizésre, kirándulásra. Most pedig sokan ki sem mozdulnak a lakásból, szórakozási szokásaik többsége ülőhelyhez kötött – mutatott rá a szakember.

Az egyre gyakoribb fiatalkori súlyprobléma miatt most már egészen korán jelenik meg a magas vérnyomás, a cukorbetegség és több anyagcserezavar. Megoldást egy jól összeállított étrend jelent. De vigyázni kell, mert ez csak dietetikus irányítása mellett történhet

– hívta fel a figyelmet Szalayné Kónya Zsuzsanna.

Veszélyesek az interneten terjedő szélsőséges táplálkozási irányzatok

– Rendkívül veszélyesek a fiatalok számára azok a szélsőséges táplálkozási irányzatok, amelyek az interneten terjednek. Ezeknek semmi tudományos megalapozottságuk nincs, arról nem is beszélve, hogy az élettani jellegzetességeket sem veszik figyelembe – húzta alá a dietetikus.

Mint mondta, a hatékony fogyókúrának csak egy része az energiaszámolgatás, azzal önmagában hosszú távon nem érhető el siker.

Akkor táplálkozunk jól, ha szem előtt tartunk négy kérdést, amelyekre igyekszünk naponta jó választ adni. Ezek a kérdések pedig a következők: mit együnk, mennyit együnk, mikor együnk, és hogyan legyen elkészítve az, amit eszünk. Nagyon fontos, hogy a kérdésekre adott válaszok közül egyik sem lényegesebb a másiknál, és csak akkor valósítjuk meg az egészséges táplálkozást, a fogyókúrát, ha a kérdésekre napi szinten is jó válaszokat adunk.

A mennyiségi kérdés csak egy a többi közt – hangsúlyozta Szalayné Kónya Zsuzsanna. Rámutatott: a napi ötszöri étkezés az ajánlott, amelyből legalább négy alkalommal zöldségnek kell az asztalra kerülni, emellett naponta három liter cukormentes folyadékot kell magunkhoz venni.

A dietetikus szerint heti fél kilogramm felesleg leadása az egészséges mértékű. Ez egy hónap alatt mínusz két kilogrammot jelent, fél év alatt pedig már mínusz tizenkettőt. Ez az ütem egyáltalán nem terheli meg a szervezetet, és ráadásul teljes mértékben segít abban is, hogy a fogyókúra során elért testsúly megtartható legyen.