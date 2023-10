A Haon podcaststúdiójának vendége Szilágyi-Kovács Enikő kozmetikus-elektrokozmetikus szakember volt, akivel a nők és a férfiak körében is tabutémának számító szőrtelenítésről, azon belül is a végleges kezelésről beszélgettünk. Arra a kérdésre kaptunk választ, tényleg végleges-e a lézeres szőrtelenítés, mennyire fájdalmas, sőt az is kiderül, mikor és milyen esetben ne alkalmazzuk ezt a szőrtelenítési módszert.