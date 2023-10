Panelban „húzzák” meg magukat

– Gyerekkorom óta gyűjtöm az állatokat, több mint 100 pókom van otthon, de őket most nem hoztam el, lesz abból itt ma elég – fogalmazott a Haonnak, továbbá kiemelte: a pókok mellett nyolc skorpiót tart a lakásában, több hüllőt, amik kényelmesen elférnek egy harmadik emeleti panelban. Megjegyezte, akkora terráriuma is van otthon, amibe ő maga is beleférne. A szomszédokat nem zavarja a sok állat, de persze vigyáz arra, ne kószáljanak a lépcsőházban. – Emberre veszélyes egyedeket csak külön engedéllyel lehet tartani. A pókok, skorpiók sem játékok, méreggel rendelkeznek és bizony tudnak csípni, de annyira veszélyesek egy emberre, mint egy darázs, azoknál léphet fel komolyabb probléma, akik allergiásak a csípésre – emelte ki. Mindeközben a legkisebbek előszeretettel simogatták a gekkót, de a nem éppen szép, díszes szarvasbékát ők is csak nézegetni merték.

Több mint ötezer példányt tartott otthon

A gyomaendrődi hobbigyűjtő mellett Angyal Róbert is bemutatta néhány példányát az érdeklődőknek, de most nem hozott annyi pókot, mint augusztus végén a kiállítására, ám így is volt elég szemet gyönyörködtető pók. Korábban a józsai hobbipókász, Angyal Róbert a Haon érdeklődésére elmondta, maga is félt a pókoktól, 2004-ben éppen ezért kezdett el komolyabban foglalkozni velük. A terápia hatásos volt: amikor az első kedvence, egy albopilosum kimászott a dobozból, és felsétált a karján, onnantól kezdve szerelemmé vált a kedvtelés.

Mint elmondta, tizenegy éven keresztül teljesen elmerült a pókok világában, több mint ötezer példányt tartott otthon, sokat pároztatott is. Az augusztusi kiállítás annak volt köszönhető, hogy a kislánya nagyon félt a pókoktól, ezért tavaly decemberben újra elkezdett velük foglalkozni, ez gyermekében is feloldotta a félelmet.

– Itt van egy Mexikói arany, vörös-potrohú tarantula (Brachypelma albiceps) – mondta, miközben egyre közelebb emelte felénk. Kihangsúlyozta, a szóban forgó egyed a pókok rendjébe, a madárpókfélék családjába, ezen belül a Brachypelma nevű nembe tartozó állatfaj. Az utóbbi időben egyre ritkább a terrarisztikában, mint hobbiállat, pedig korábban elterjedt volt. – Jelenleg 150-200 pókom van otthon, most várok nagyon sok kicsit. A halloweeni bulira azért hoztam csótányokat, hogy a bátrak kipróbálják magukat – tette hozzá, bár elnézve a gyerekek lelkesedését, nem nekik kellene próbára tenniük magukat, hanem a szüleiknek.