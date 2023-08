Ki fél valójában?

A kiállításon jelenlévő gyermekek kíváncsian hallgatták a pókos történeteket, és ámulva nézték, amikor gazdájuk tenyerébe vette egy-egy kedvencét, vagy épp játékosan incselkedett egy morcosabb példánnyal.

Habár a kiállításra sokan tartással érkezhettek, az esemény valójában a pókokra gyakorolt nagyobb stresszhatást, mivel nem voltak ekkora tömeghez hozzászokva.

Hasonlóképpen éreztek az eleségállatok, amelyek legalább ekkora érdeklődést váltottak ki a gyerekekből. Ha a pókokat nem is, a kiállított kisegereket ők is megfoghatták, ahogy mi is tenyerükön hordoztuk egyiküket. Bár nem sokáig, apró teste ugyanis úgy remegett, mint a nyárfalevél, ezért jobbnak láttuk, ha visszaengedjük társai közé.

A madárpók-kiállításon tehát mindenki szembenézhetett félelmével, de az sem maradt le, aki egy haladó kurzuson is részt venne. A következő hasonló rendezvény ugyanis október 31-én lesz, egy halloweeni buli keretein belül a józsai közösségi házban. A pókok mellett ezúttal lesznek kígyók és hüllők, valamint zsákmányállatok is.

Így, ha valaki valódi borzongással dobná fel a vámpírjelmezt és a zombisminket, eleven madárpókokkal töltheti a rettegések napját.