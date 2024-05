Hatalmas napkitörés érte el a Földet péntek este, amelynek hatására ismét jól látható a sarki fény Hajdú-Biharban is. A Hajdúsági Csillagászat közösségi oldala szerint az egész hajdúságban látható a sarki fény, már csak egy sötét helyet kell találni, ahonnan látható. A jelenség legutóbb novemberben volt látható vármegyénkből.

Csodálatos színekben pompázik az ég a sarki fény miatt Hajdú-Bihar fölött is

Forrás: HAON

Késő este ragyogott fel a sarki fény, ez rá a magyarázat

Szoboszlai Endre csillagász-ismeretterjesztő portálunkkal közölte, pénteken éjjel 22 óra körül, a hazánkból viszonylag ritkán látható északi fény (sarki fény, azaz aurora borealis) tűnt fel. Mint írta, jelenleg igen aktív a központi csillagunk. Hozzátette, a Napból jövő részecskesugárzás, protonok és elektronok, behatolnak a légkörünkbe. Ilyenkor a napszél felkavarja a magnetoszférát és a Föld felső légkörébe töltött részecskék hatolnak be, így keletkezik a rövid ideig látható fényjelenség. Magyarország földrajzi koordinátáján rendkívül ritkán látható ez a csoda.

Nem mindennapi látványt nyújt

Forrás: HAON

Előzmények:

Ahogy arról az Origo beszámolt, az elmúlt napokban az AR3664 katalógusjelű napfolt óriásira nőtt a Nap felszínén. A képződmény terebélyesedése a Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatal (NOAA) Űridő-előrejelző Központjának figyelmét is felkeltette. A szervezet szerint a jelenség egy nagyobb napkitörés előszobája volt, amely május 9-én be is következett; először csak kisebb kitöréseket észleltek, majd csütörtök reggel egy meglehetősen nagy erejű, X-osztályú napkitörés következett.

Álmosd fölött így tündökölt

Forrás: Kiss Dávid-archív

Mint azt a cikkükben írták, a napkitörés során létrejött töltött részecskék várhatóan péntekről szombatra virradó éjjel érik el a Földet, emiatt a magasabb szélességeken ismét látványos sarki fényt láthatunk. A szakértők előrejelzése szerint a geomágneses aktivitást mérő KP-index értéke elérheti a 8,33-at is, ami igen intenzív, akár szabad szemmel is megfigyelhető sarki fény kialakulását vetíti előre.