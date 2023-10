Az esti órákban egy ötforintos pénzérme nagyságú pókot látott kollégánk Hajdúböszörményben. Az állat potroha vöröses színű volt, ami nem túl gyakori a hazai pókfajták között. A szokatlan teremtményről fotó is készült, így Váradi Zoltánhoz, a debreceni David Attenborough-hoz fordultunk segítségért. A Természettár vezetője elsőre keresztespókfélének tippelte az ízeltlábút, ami egybecseng a Google képkereső szolgáltatásának találatával is, igaz a keresőprogram bizonytalan egyezéseket mutatott. A legközelebbi tipp azokkal a fotókkal mutatott egyezést, amelyen vállas keresztespók látható, de alapvetően azoknak sem vörös színezetű a potroha. A szakember szintén szokatlannak találta a potroh színezetét, elképzelhetőnek találta, hogy egy nőstény pók látható a fotón, amely a kicsinyeit vitte éppen a "hátán". Ez a gondoskodás azonban a keresztespókokra nem jellemző, a hazánkban is előforduló cselőpókokra és farkaspókokra azonban már sokkal inkább, ezek azonban eltérnek a böszörményi pók kinézetétől.

Sem a színe, sem a mérete nem egyezik a cselőpókkal

