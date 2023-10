A fenntarthatósági és növényi alapú táplálkozás témáinak figyelmet szentelve november 17-én, a Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi Karán rendezik az első flexitáriánus konferenciát, ami kifejezetten az egyetemi hallgatóságnak szól, áll a kapcsolódó sajtóközleményben. Az egyetem és a Danone Magyarország közreműködésében megvalósuló rendezvény alapját az élelmiszeripari cég idei felmérése adta, mely szerint a Z-generáció egyre nyitottabb a növényi alternatívákat is tartalmazó étrend iránt, és ez gyakran tükröződik a vásárlási szokásaikban is. Sokan közülük a fenntarthatóságot figyelembe véve választják ki a márkákat, akiknek termékeit kosarukba teszik, ez a tudatos választás pedig legtöbbjük esetében nem csak a növényi alapú étrend egészségre és bolygóra gyakorolt hatásai, de az állatjóllét szempontjait is szem előtt tartva zajlik.

A novemberi Flexi Fórum programja ugyan elsősorban e fiataloknak szól, de a szervezők minden érdeklődőt szívesen várnak, a belépés ingyenes, viszont regisztrációhoz kötött. A rendezvényen számos izgalmas aktvitás mellett szakmai szemináriumokon és workshopokon is részt vehet a közönség, a program pedig online is követhető, ha valaki nem tud személyesen megjelenni.

Az eseményt egy pályázati felhívás előzi meg, amit minden olyan magyarországi egyetemen meghirdetnek, ahol marketingszakot is oktatnak. A nevezők két feladat közül is választhatnak, egy, a növényi alapú étrend fiatalok körében történő népszerűsítését célzó kommunikációs kampánnyal és/vagy egy, az X-Y generációt célzó, a növényi alapú étkezés fontosságáról szóló reklámfilmmel lehet nevezni. Az eredményhirdetés és díjátadó a Flexi Fórum utolsó programeleme lesz Debrecenben.