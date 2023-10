Az Alamuszi nyuszik csapat vezetője Vince Sándor tősgyökeres józsaiként rendszeresen részt vesz a fesztiválon. – Egyszerű ételt főzök – jelentette ki, mikor a bogrács tartalma felől érdeklődtem. Kiderült, hogy vörösboros nyúlpörkölt készül szilvaágyon főtt burgonyával. – Öt éve megnyertem a versenyt, a lányom akkor a harmadik lett – mesélte, miközben az óvodáskorú unokájával együtt kavargatta a bográcsot.

Én az ételkészítésbe beleadom a szívem-lelkem

– magyarázta, emellett megemlítette, hogy az a jó, ha sok hagyma, paradicsom és paprika is kerül az ételbe, na meg türelemből sem árt egy kicsi, hiszen ezek az ételek több óra hosszáig főnek. – Az nagyon fontos, hogy vizet egyáltalán nem tettem hozzá, mert úgy könnyen lehet gulyásleves a vége – figyelmeztetett.

A jó ebédhez jó programok is dukáltak: koncertek, gólyalábas utcaszínház, táncos színpadi programok és sportnap is színesítette a napot.