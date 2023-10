– A szeptemberi Gulyásfesztivál után ez a második legnagyobb rendezvényünk – tudtuk meg a település jegyzőjétől, Szilágyi József Lászlótól. Huszonnégy csoport, köztük családok, baráti társaságok, munkahelyi közösségek és civil szervezetek gyűltek össze október 14-én, szombat reggel a Téglási Polgármesteri Hivatal udvarán az ötödik Kolbásztöltő Napra.

A rendezvény egyik célja, hogy minél többen láthassák a kolbászkészítés folyamatát, főképp a gyerekek, akik majd továbbviszik, és ápolják ezt a hagyományt

– mondta el kérdésünkre Szabó Csaba polgármester, aki maga is aktívan részt vett a munkafolyamatokban. Az önkormányzat dolgozói tavaly próbálták ki először a káposztás kolbászt, ami olyan jól sikerült, hogy idén is elkészítették. – Egyharmad rész párolt káposzta került a megfűszerezett húshoz – avatott be a recept részleteibe a polgármester, majd hozzátette: a káposzta Tégláson helyi specialitás, hiszen régen a településen is termesztették a zöldséget.

Szabó Csaba, Téglás polgármestere

Forrás: Czinege Melinda

Az önkormányzat munkatársai által készített finomságba olyan pirospaprika őrlemény került, amely a városi kertészetből való, és különlegesen magas színanyagtartalommal rendelkezik. Hamarosan a település német testvérvárosába is visznek majd ajándékba belőle – osztotta meg Kerekes-Bíró Éva kulturális referens.

Az arányokon és a jó alapanyagokon múlik minden

A sátrakban folyamatosan dolgoztak a szorgos kezek, mi pedig eközben a legfinomabb kolbász titkát kutattuk. – Akkor derül ki, hogy jó lett-e, ha elkészül – közölte vidáman három asszony. Hajdú Béláné, Buzsik Sándorné és Szabó Sándorné a múlt hétvégén hurkát, most kolbászt töltöttek. Összeszokottan zajlik a folyamat, a munkamegosztás közöttük tökéletes. A nyerskóstolás után megállapították, hogy ízletes lett a hús, bár ahány ház, annyi szokás, hangzott el.

A hús mennyiségének megfelelő fűszereket már előre kimértük otthon. A szokásos só, bors, paprika, fokhagyma mellett a húshoz tettünk még egy csipet porcukrot is, mert az kihozza az ízeket

– fejtették ki. A különleges összetevőt azonban már csak a fülembe súgva tudom meg: egy kis vörösbor is került ám bele.