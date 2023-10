Tóth Szabolcs sokak számára ismerős lehet, főleg azoknak, akik imádják a humort, ugyanis a debreceni viccgyáros Cucur és Macur néven készít szórakoztató videókat. Talán kevesen tudják róla, hogy 20 éve dolgozik a Debreceni Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján műtősegédként, ami korántsem egy vicces szakma. A negyvenhárom éves férfi a Haon érdeklődésére elmondta, a Tócóskertben nőtt fel, jelenleg pedig a családjával Sárándon él. Már gyerekkorában is vonzotta a videókészítés, viszont csak néhány éve fordult komolyra a dolog, ami azóta egyfajta szerelemmé vált számára.

Eleinte a kedvesemmel készítettünk rövidfilmeket Cucur és Macur néven, a névválasztás magam sem tudom, hogy honnan jött, de nekünk nagyon tetszik. A mai napig egymást is sokszor nevezzük így, a telefonban is úgy van elmentve a feleségem, hogy Cucur/Macur

– fogalmazott kacagva. Mint megtudtuk, a párja az utóbbi években már nincs rajta a felvételeken, Szabolcs egyedül készít videókat, ami nagyon úgy tűnik: bejött neki.

Tíz éve készült az első videó

– Az első felvételt 10 éve készítettük, majd a covid alatt sűrűbben, ekkor már 100 ezres megtekintések is voltak egy-egy videón. Ennek ellenére csak néhány hónapja jött az igazi áttörés, tavaly novemberétől még inkább ráfeküdtem a témára, és idén tavasztól rohamosan nőtt a videóim nézettsége.

Ma már több olyan rövidfilmem van, amik 1 millió feletti nézettséggel rendelkeznek

– emelte ki a humorista, aki megosztotta velünk, ötleteit leginkább a különböző élethelyzetekből meríti. Olyan sztorikat is feldolgoz, amiket saját maga tapasztalt, de a másokkal történt hétköznapi eseményeket is szívesen megragadja, és megpróbálja humorosan eladni.

Leszögezte, videói egyáltalán nem személyeskedők, de megtörtént esetek. Talán azért is olyan felkapottak, mert bárkivel megtörténhetnek.

Persze a bejegyzései alatt nem egy negatív komment olvasható, viszont őt nem zavarja, hogy egy-egy felvétele vitát gerjeszt, Szabolcs is „tollat ragad” és szívesen reagál a felhasználók véleményeire.

Humoros, közvetlen embernek tartanak, néha bezárkózom, de inkább a pörgés, ami igazán jellemez. Mostanság már az utcán is megismernek, nem egyszer kértek már tőlem közös fotót, ez kissé szokatlan, de jól esik, hogy ennyi emberhez eljut az, amit én képviselek

– emelte ki, majd elmondta, eléggé telített a piac, sok fiatal és idősebb tehetség is van, ezért is örül annak, hogy eljutott addig, hogy a TikTokon valamennyivel több mint 210 millióan kattintottak az általa készített humoros videókra.

Szereti az angol humort

A cívisvárosi TikTok-felhasználó hangsúlyozta, az angol humort nagyon szereti, de úgy véli, abszolút nem azt képviseli, ami szerinte egyáltalán nem gond.

Nem azt fogyasztom, amivel az embereket kínálom

– szögezte le. Rámutatott, talán azért is nehéz ez a műfaj, mert sokszor, amit ő humorosnak talál, az annyira nem fut, és ott a másik oldal is, amiről nem gondolná, hogy felkapott lesz, azt imádják a követői. Viccgyárosnak gondolhatjuk Szabolcsot, hiszen megannyi videója van, amik közkedveltek, ám egyáltalán nem jönnek mindig egy csettintésre a témák. – Van olyan, amikor napokig nem jut eszembe semmi, és úgy vagyok vele, lehet hetekig, hónapokig, sőt, évekig nem töltök fel semmit az oldalaimra – húzta alá kacagva, ám arról is beszámolt, akadnak időszakok, amikor egy nap három olyan téma is beugrik neki, amit azonnal fel akar dolgozni.

Úgy fogalmazott, mindig kell egy vezérszál (a vár alapja), amire építkezni tud, ha megvan az alapsztori, akkor már „csak” fel kell építeni azt a bizonyos elképzelt várat.

Nagyon sok megkeresésem van, többen szeretnének velem dolgozni, viszont én úgy vagyok vele, csak abba megyek bele, ami a lelkemnek is jól esik.

Butaság lenne azt kijelentenem édesapaként, hogy nem motivál a pénz, félreugrok előle, mert nem így van. Egyszerűen, amit most csinálok, azt nyomás alatt nem szeretném, és nem is lehet. Ha valakinek bejön az, amit én véghez viszek, és támogatni szeretné, azt megköszönöm, de nem akarok megfelelni senkinek. Volt olyanra is példa, hogy valaki megkeresett, és elmondta, szeretne egy rövid videót, amiben egy bizonyos mondat elhangzik, nos, ezek nekem már nem férnének bele. Ha más megmondaná, hogyan épüljön fel a felvétel, akkor az már a stílusom befolyásolná, mondhatni elvész az éle az egésznek. Muszáj, hogy bele tudjam szőni magam, akkor lesz az igazi – részletezte. Továbbá azt is megtudtuk, eleinte nagyon nagy lázban éget Szabolcs, amikor felkapták egyéb közösségi oldalakon a videóit.

Néhány perc alatt 25 ezer megtekintés

Egy nap alatt 2 ezer feliratkozó, az nagyon durva, ennél talán az volt nagyobb meglepetés, amikor feltöltöttem egy videót, majd 2 perc múlva ránéztem a telefonomra és azt láttam, 25 ezren megnézték. Nos, akkor már számomra is világos volt, ezeket bizony már nemcsak a szeretteim, barátaim és munkatársaim nézik meg, hanem a világ minden pontjáról érdeklődnek Cucur és Macur felől. Ausztráliában élő magyaroktól is kaptam üzenetet, hogy nagyon tetszenek nekik a felvételek, az ilyen visszacsatolások büszkeséggel töltik el az embert

– tette hozzá. Leszögezte, nagyon is közös nyelv a humor, amikor nem az számít, valaki honnan jött, hogyan néz ki, mennyire tanult, vagy éppen jól öltözött. – Persze nem lehet minden rózsaszín, kapok én is obszcén üzeneteket, néha személyeskednek az emberek, de sokkal több pozitívat kapok, mint negatívat, és igazából ez számít. Már az is hatalmas megtiszteltetés, hogy ennyien követnek és figyelemmel követik a munkásságom, és valljuk be, kevés jólesőbb érzés van annál, amikor mosolyt csalhatunk mások arcára – mutatott rá Szabolcs.