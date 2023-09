A Bulvárból jeles című podcastben újra lecsapnak a celebhírekre a debreceni celebguruk, azonban most Dóri nem Emesével vesézte ki a hét történéseit. Exkluzív vendégként, személyesen Szabó Orsi, a Miss World Hungary Magyarország Szépe verseny első udvarhölgye mesélt a napokban Tihanyban történtekről. Első kézből tudhattuk meg mi történt a gyűrű felhúzásakor, sőt az is kiderült, mikorra tervezik a nagy napot. A szépséggel kitárgyaltuk Bódi Sylvi fürdőruhás képeit és negyven feletti tökéletes alakját, valamint kitértünk a plasztikai beavatkozásokra is.