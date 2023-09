Október 14-én kezdődik a Margaret Island „Szabadon szép a tánc” elnevezésű országos turnéja, mely során Debrecenben is fellépnek október 21-én, a Kölcsey Központban. A kísérleti projektben a zene mellett a mozgásművészet is központi szerepet kap és az énekesnő, Lábas Viki is táncra perdül – olvasható a Gold Record közleményében.

A hírből kiderült, hogy a Margaret Island régóta álmodozik közös produkcióról táncművészekkel, idén pedig valóra is válthatják a terveiket, hiszen nyolcállomásos turnéra indulnak projektjükben, amit a Szegedi Kortárs Balett közreműködésével állítottak színpadra. A Lábas Viki, Füstös Bálint és Törőcsik Kristóf alapította zenekar ezúttal tőlük szokatlan formában mutatkoznak be, és a már jól ismert dalaikat is egy új oldalukról, áthangszerelve játsszák el a közönségnek.