Strucczúzából is készült pörkölt Hajdúböszörményben a szombati Zúzós Zúzapörkölt és Zúza Étel Fesztiválon, amelyet idén már 9. alkalommal rendeztek meg, számolt be a Tények, melynek stábja a helyszínen forgatott. Mint az a szombati adásban elhangzott, több mint ezer ember főzött, a bátrabbak pedig a versenyre is beneveztek. Volt, aki marinált hagymás dödöllével, más toros káposztával tálalta a zúzát. A gyerekek közben dodzsemezhettek és a céllövöldét is kipróbálhatták. Koncertek is voltak, a házigazda Fásy Ádám volt, aki azt mondta, attól különlegesek a magyar emberek, hogy imádnak főzni, enni és mulatni.