Tégláson az elmúlt három évben kiemelt figyelmet fordítottak a nyári táborok szervezésére, hogy a családoknak ezzel is segítsenek. Nem csupán megsokszorzódott a nyári táborok száma, hanem időbeosztásban az egész nyári szünetet lefedi.

A kisváros intézményeit, egyesületeit, a civileket, sőt a vállalkozásokat Szabó Csaba polgármester kezdeményezésére az önkormányzat összefogta, és közös fórumot szervezett, így egyesítve a Tégláson élők közös érdekeit. 17 nyári tábort, összesen több mint 20 turnust kínáltak az itt élő családoknak.

– A feleségemmel három gyermeket neveltünk, nevelünk – a legkisebb tizenegy éves – pontosan tudom, mit jelent a gyerekeknek és a szülőknek is a nyári szünet. Számomra nagyon fontos, hogy a gyerekek biztonságban, szórakozva, játszva töltsék a szünetet, jelentős terhet veszünk le a családok válláról ezzel. Odafigyeltünk arra is, hogy széles legyen a választék, így szerveztünk többek között súlyemelőtábort, horgásztábort, lovastábort, kézművestáborokat, focitábort, angol nyelvi táborokat és erdei tábort is. Természetesen mindezt jó előre meghirdettük online, intézményi és városi szinten, valamint a helyi újságunkban, a Téglási Krónika májusi számában is közzétettük a lehetőségeket – sorolta Szabó Csaba, Téglás polgármesterétől.

Közös célként fogalmazódott meg, hogy kiemelt jelentősége van a saját egyéni szabad játéknak, mozgásos, pihenő tevékenységeknek. A programokban és szabadidős tartalmakban is kiemelten fontos, hogy a pedagógus, a gyermekekkel foglalkozó nevelő, a jelenlétével, a lehetőségek felkínálásával, mintaadással értéket közvetít és nevel.

A táborozó gyermekek egyéni döntésekre sokféle lehetőséget kapnak, így saját döntési sikereiket vagy sikertelenségüket is megélték a gyerekek. Baráti kapcsolatok szövődtek, önismeretük pedig másokhoz való alkalmazkodásuk által a különböző tevékenységekben, szituációs játékokban sokat fejlődött.

Még a rendőrségre is elmentek

Nemrég ért véget a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat játszóháza, most is tart a könyvtárban a kézművestábor második turnusa, jövő héten kezdődik a DFDC tánctábora. Hihetetlen intenzív munka folyik Tégláson, így városi szinten nem ismerik az uborkaszezont. A táborokban diákmunkások és az iskolai közösségi szolgálatot teljesítő tanulók egyaránt segítettek.

– A családsegítő szolgálat táborában a hét minden napja jó hangulatban telt a gyerekekkel. Többek között ellátogathattunk a Hajdu Zrt. üzemébe, ahol egy víztisztító kísérletet nézhettünk meg. Egy másik nap a Szociális Gondozási Központ dolgozóival és gondozottjaival töltöttünk el élménydús délelőttöt, amikor minden gyermek a „fogadott nagymamájával” játszott, de volt közös éneklés, torna, tánc, limonádé és frissen készült csőröge – sorolta a programokat Imréné Molnár Tímea intézményvezető. Mindezek mellett a helyi polgárőrszervezet vezetőjének koordinálásával átbicikliztek a Hajdúhadházi Rendőrkapitányságra, ahol a rendőrségi felszerelésekkel, felelős internethasználattal ismerkedtek meg. Meglátogatták a téglási Szent József-templomot, a Szent Illés próféta görögkatolikus templomot és a református templomot is. Volt kreatív kézműveskedés, bowlingozás, hulahangulatú fotófalat készítettek. A hét zárásaként frissen készült gyümölcssalátát, édességet és különféle játékokat kaptak a gyerekek ajándékba.