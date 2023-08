Ami régen még csak egy nap volt, mára már egy rendezvénysorozattá nőtte ki magát. Idén rendezik meg 57. alkalommal a Debreceni Virágkarnevált, amely augusztus 14. és 20. között, egy héten keresztül várja a látogatókat.

Hétfőn a Kossuth téren tettünk egy kört, ahol már javában zajlanak az előkészületek, helyén van már a lelátó és a színpad, valamint megérkezett a karnevál éke, a sárkány is. Kíváncsiak voltunk, hogy a debreceniek és a környéken élők mennyire kísérik figyelemmel a virágkarnevál eseményeit. Megszólaltattunk néhány járókelőt, Szilágyi Gabriellát és kisfiát éppen séta közben kaptuk el.

– Debreceni vagyok, én kiskorom óta minden évben ellátogatok a karneválra, ez számomra már hagyomány. Mind a virágkocsik, mind a fellépők nagyon érdekeltek már gyerekként is, nagy kedvencem volt a zászlóforgatók műsora. A főtérre nem biztos, hogy kimegyünk reggel a kicsi miatt, valószínű, hogy délután az Egyetem sugárúton csatlakozunk be a programokba – mondta a fiatal anyuka.

Szilágyi Gabriella és kisfia

Forrás: Czinege Melinda



Váradi Anna A tavalyi virágkarnevál volt az első, amin részt vettünk a családdal, nem tudjuk még, hogy idén ki tudunk-e látogatni – ezt már Váradi Anna válaszolta kérdésünkre.

Váradi Anna

Forrás: Czinege Melinda

A kicsik is mulathatnak

A karnevál hetében számos kísérőprogrammal készülnek a szervezők a gyerekeknek, családoknak. Ilyen többek között a Galiba Gyermekfesztivál is, ahol számtalan színes és érdekes programon vehetnek részt az odalátogatók. Vitális Nóra és családja sem hagyja ki:

– Ismerjük a Galibát, ebben az évben is részt vesz a kisfiam a futóbicikli versenyen. A tavalyi Csibefutamon nagyon jól érezte magát, így idén is úgy döntöttünk, benevezzük. Nagyon várják már a többi programot is. Minden évben ellátogatunk augusztus 20-án a virágkarneválra, ez idén sem lesz másként. A felvonulásra nem, de a Nagyerdőre a virágkocsikat elmegyünk megcsodálni, ugyanis a gyerekek nagyon szeretik – mondta a kétgyermekes édesanya.

Vitális Nóra gyermekeivel

Forrás: Czinege Melinda

Tovább haladva felfigyeltünk két nagyon mosolygós hölgyre, akik a padon beszélgetve élvezték a nyári nap melegét. A két nyugdíjas nagymama elmondása szerint már csak a televízión keresztül kísérik figyelemmel a karneváli felvonulást, amely így is nagy élményt nyújt számukra. Kérdéseinkre készséggel válaszoltak, olyan jó kedvvel meséltek a régmúltról, hogy minket is nosztalgikus hangulatba hoztak.

– Arra az időre emlékszem, hogy 1968-ban Vitray Tamás kommentálta a virágkocsik felvonulását. A délelőtti műsor után kimentünk az unokákkal a stadionba, és ott megnéztük újra a kocsikat. A szokás megmaradt, ha nem is teljesen, de valamelyest mégis – válaszolta Lisztes Páni Edit.

Lisztes Páni Edit és Jobbágy Józsefné

Forrás: Czinege Melinda

Edit néni barátnője, akit csak Szöszinek becéznek, kérdésünkre más megközelítésben válaszolt. Ő inkább a nosztalgia helyett az esemény sajátosságait hangsúlyozta ki:

– Ez egy egyedi dolog, Debrecenről sokaknak a virágkarnevál jut eszébe. A külföldi fellépők pedig még színesebbé és izgalmasabbá, mondhatni nemzetközivé teszi. Összességében nagyon szép. Évről évre tud adni valami újat, mindig más virágkompozíciókkal díszített kocsik sorakoznak fel – jegyezte meg Jobbágy Józsefné.

Kortalan a karnevál

A fiatalabb generáció is nagy érdeklődést mutat a rendezvény iránt:

– Nekem a tavalyi volt az első virágkarneválom, nagyon tetszett a hangulata az eseménynek. Biztos, hogy ebben az évben is megyünk a virágkocsik és a fellépők miatt is. Nagyon jó az összkép. A főtértől szoktuk követni a vonulókat, egészen az Egyetem sugárútig – felelte Horváth Amadea.

– A mazsoretteket várom a legjobban. Egyik barátnőm idén is fellép, már csak miatta is megnézem a karnevált – fűzte hozzá Csorvás Sára.

Aki csak teheti, látogasson el a Debreceni Virágkarneválra, felejthetetlen élmény lesz kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A hét folyamán minden látogató megtalálhatja a számára legszimpatikusabb szórakozási lehetőségeket.