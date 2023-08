Amilyen gyorsan jött, olyan hamar véget is ért az idei karneváli hét Debrecenben: rengeteg programmal készültek a szervezők, minden napra jutott valami extra, de a fénypont természetesen idén is az augusztus 20-i felvonulás volt. Különleges adalék, hogy a város kiemelkedő turisztikai eseménye idén összesen több mint 200 ezer látogatót vonzott, a szálláshelyek is telt házzal működtek ebben az időszakban.

Ha valami miatt lemaradtál az egészről, vagy csak újra szeretnél élni pár fontos, hangulatos pillanatot, a hivatalos karneváli Facebook-oldal friss posztja neked szól.