Ahogyan arról korábban beszámoltunk, Antal Zsófia kezét a karneváli menet közönsége előtt, a Kossuth téri tribünnél kérte meg szerelme, Loncsák Dániel. A megható pillanatnak a helyszínen rengetegen voltak szem-és fültanúi, azonban Zsófia először a Haonnak számolt be arról, milyen érzések kavarogtak benne, amikor kedvese, Dani elcsukló hangon tette fel a nagy kérdést: „Hozzám jössz feleségül?”

Dani feltette a nagy kérdést

Három éve alkotnak egy párt

Nagyon meglepődtem, meg voltam hatódva. Hihetetlenül boldog voltam, olyan volt számomra, mint egy tündérmese!

– fogalmazott érdeklődésünkre a huszonkét éves mazsorett-táncos, aki elmondta, arcról már régóta ismerték egymást Danival, de csak három éve alkotnak egy párt. Mint megtudtuk, a huszonhat éves debreceni fiatalember három éve augusztusban figyelt fel Zsófira, amikor a lány éppen fellépett a cívisvárosban. – Dani a Valcer táncegyüttes tagjaként több tanáromat, barátomat ismerte már akkoriban is, és a fellépést követően tőlük érdeklődött felőlem. Ha a kedvesem szavával élhetek, ő úgy fogalmazott: megakadt rajtam a szeme – tette hozzá. Kiemelte, utána elkezdtek beszélgetni, majd a közös szimpátiából hamar szerelem lett.

A lány semmit sem sejtett abból, hogy párja a Debreceni Virágkarneválon fogja megkérni a kezét. Voltak gondolatai azzal kapcsolatban, hogy a közeljövőben talán sor kerül rá, de nagyon meglepődött, amikor Dani letérdelt elé a Kossuth tér közepén. – Utólag tudtam meg, hogy a családtagok, és a közeli barátok be voltak avatva, de én tényleg mit sem sejtettem az egészből – ez szerintem látszódott is rajtam – fűzte hozzá mosollyal az arcán.

Álomszerű lánykérés

Anyukámmal még évekkel ezelőtt beszéltünk róla, hogyan képzelem el az eljegyzésemet. Akkor, emlékszem, úgy fogalmaztam neki, ha nekem egyszer megkérik a kezem, azt szeretném, ha világraszóló lenne – ezt talán Dani megérezte, és teljesítette a vágyam.

– hangsúlyozta.

A szerelmesek, amikor csak tehetik, egymás társaságát élvezik. Még kétlaki életet élnek, egyszer Zsófi, máskor Dani szüleinél vannak. Ha minden a tervek szerint halad, akkor jövőre már együtt élhetnek a saját házukban, és tervezhetik a közös jövőjüket. – Számomra Dani az igazi, azzal, hogy megkérte a kezem, a világ legboldogabb nőjévé tett – mondta. Hozzátette, pénteken indulnak Albániába a barátokkal, ahol minden bizonnyal lesz idejük pihenni és megünnepelhetik a lánykérést.