A Debreceni Virágkarnevál egyik leglátványosabb művészeti produkcióját ezúttal is a debreceni Feeling Táncegyesület hozta el vasárnap. A reggeli karneváli menet rendszerint önmagában is ünnep a debreceni táncosok számára, de évről évre születésnapi torta is előkerül az egyesület vezetője, Takács-Pántya Barbara kislányának és a közösség büszkeségének születésnapja alkalmából. Takács Szofi vasárnapi csoportos és egyéni fellépése után hétfőn a feelinges társaival Nagyváradon képviseli Debrecent, indulás előtt édesanyja idézte fel a Haonnak az ünnepelt születésének éppen nyolc évvel ezelőtti eseményeit.

Szofika 2015. augusztus 20-án született, ez a nap sokaknak amiatt is emlékezetes lehet, mert az egész virágkarnevált elmosta az eső ebben az évben

– emlékezett vissza a büszke anyuka. Barbara a szülőorvosával konzultálva jelölte ki a karneváli napot arra, hogy világra hozza kislányát, szakmai eltökéltségét ismerve talán nem is meglepő indokkal: az augusztus 19. a főpróba napja, amit neki végig kellett vezényelnie.

Takács-Pántya Barbara

Forrás: Napló-archív

Így történt, hogy Szofi 20-án látta meg a napvilágot, azon a napon, amikor a karnevál fellépői áztak-fáztak a nem várt eső miatt, és amikor a Feeling táncosainak szülei az esőverte tollas-díszes öltözékeket otthon, a sütőik előtt szárítgatták. Mint az elmúlt években aztán kiderült, ezen a nyolc évvel ezelőtti napon nemcsak a táncegyesület alapítóinak kislánya, hanem a Feeling eddigi legsikeresebb gyermekversenyzője is megszületett.

Szofi minden fellépését élvezi, de a virágkarnevált különös örömmel, egy nagy buliként éli meg

– mondta róla végül édesanyja, aki a karneváli születésnap fáradalmai után újra rácsodálkozott, hogy Szofi – mint mindig – pihenés helyett is csak táncol, amikor teheti. És hogy mit gondol az újabb életévről maga az ünnepelt?

Nyolcévesnek azért jó lenni, mert ezentúl már nagylány vagyok – válaszolta portálunknak úton Nagyváradra a szülinapos Takács Szofi.