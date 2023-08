A főszezon rendezvényeként, immár tizenkettedik alkalommal fogadta látogatóit az Állatkertek Éjszakája a Debreceni Állat- és Növénykertben. Augusztus 25-én, pénteken 19 és 23 óra között bemutatókkal, előadásokkal, valamint kulturális és gasztronómiai programokkal is várták az érdeklődőket.

Forrás: Molnár Péter

A nyár egyik azon éjszakája érkezett el a 65 éves Nagyerdei Kultúrpark életében, amikor a megszokottaktól eltérően kicsit később jön el a lefekvés ideje, mind az állatok, mind pedig az állatkertbe érkező gyerekek számára. Aki eddig csak napközben csodálta meg a Nagyerdő szívében élő egzotikus élőlényeket, meglepődve konstatálhatta, mennyire aktívak a napnyugta környéki időszakban: érdeklődő tapírók, vörös pandák, tigrisek és baglyok néztek farkasszemet hasonló tekintetű gyerekekkel és felnőttekkel.

– Az idén 65 éves Debreceni Állat- és Növénykert az Állatkertek Szövetségével hívta életre tizenkét évvel ezelőtt az Állatkertek Éjszakája programsorozatot, azzal a céllal, hogy a vendégek egy olyan időszakban is találkozzanak egyes fajokkal, melyek inkább éjszaka mutatják meg jobban magukat, akkor aktívabbak – mondta kérdésünkre Nagy Gergely Sándor igazgató. Az idei program rendhagyó,

ugyanis ezúttal nem Afrika, hanem Ázsia élővilága, kultúrája és gasztronómiája került a fókuszba a rendezvényen.

A tematikát egy idei születés is inspirálta, ugyanis egy tízéves frigy gyümölcse érett be: nyáron megszületett Debrecen első vörös pandája, aki a Mei nevet kapta. A vidámparkban különböző tánccsoportok, zenekarok kalauzolták el a látogatókat. Az országban egyedülálló módon pedig a valamennyi játékot is használhatták a látogatók az este folyamán.

Forrás: Molnár Péter

Megtelt a Nagyerdei Kultúrpark

A rendezvény elején, amíg a nap hozzájárult fényével a programhoz, a legnagyobb érdeklődés a pandák lakhelye mellett volt. A büszke vöröspanda-szülők a népes közönség örömére előjöttek, s megmutatták magukat, hogy rengeteg fénykép, videó készülhessen róluk emlékbe. A gyerekek élményét fokozandó, a szervezők néhány plüss vörös pandát is elhelyeztek a közeli asztalokon, melyeket szívesen simogattak, öleltek meg a legkisebbek.

Bence Hajdúböszörményből testvérével, anyukájával és mamájával érkezett a rendezvényre. Már nem először van a debreceni állatkertben. Bár a kedvenc állata az elefánt, ami még nincs a cívisváros parkjában, mégis szívesen jár vissza ide. – Az elefántokon kívül szeretem a pingvineket is, amiből viszont már látni itt néhányat – mutatott lelkesen a pingvinek lakhelye irányába.

– Egy nagyon jó családi program, ajánlom mindenkinek. Sokkal nagyobb élményt ad az állatkert így este, s zárásnak pedig ideális a vidámpark, hiszen mi is oda megyünk majd a végén – mondta Lévai Bence, akire már csak azért is érdemes hallgatni, mert nem először jött el barátaival az Állatkertek Éjszakájára. A hajdúböszörményi fiatalemberrel a Pálmaházban találkoztunk, de előtte már megnézte barátaival a majmokat, az oroszlánok, s barátaival testközelből megismerkedhettek két botsáskával is. Elmondta, utóbbi állatnak nem rajongója, de magát állatbarátnak tartja. Otthon például mintegy száz szarvasmarhát és 20 sertést nevelnek jelenleg.