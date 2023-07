A kempingben már tucatjával púposodtak egymás hegyén-hátán a sátrak, de érkezésünkkor többen még ismerkedtek átmeneti szállásuk összeszerelési útmutatójával. Miskolc, Budapest, Nyíregyháza, Győr és még a Felvidék is Debrecenbe költözött.

A hoszteszek bőkezűen osztogatták a vizet, az energiaitalt és az alkoholmentes sört, azt a reményt keltve a fesztiválozókban, hogy sikerül hazavinni valamit a Campusra szánt, nehezen megkeresett, ajándékba kapott vagy lopott pénzből. A sörsátrak pultosai harcra készen várakoztak, hogy lecsapolhassák a fesztiválkártyákat. Az árak egyébként nem vészesek, ezer forint alatt már mérnek egy korsót, de lehet spórolni a lángossal vagy a virslis párnával is.

A zenészekkel együtt hangolva

A korai órákban mindössze néhány színpadnál szólt a zene, a Made in Debrecen fellépőinek a szűk baráti kör szurkolt, valahol még annyian sem voltak, mint a zenekar létszáma. A DJ-k is csak aláfestő zenét pörgettek a helyszínnel ismerkedőknek. Gyanús volt a csend, de tudtuk, hogy hamarosan felváltja a zsivaj. Addig is jól szórakoztunk, amikor épp elsétált mellettünk egy debreceni dzsesszzenekar, vagy a keblére akart ölelni egy plüsskacsa.

Forrás: Kiss Annamarie

Öt óra környékén már érezhető volt a zizegés. A bejárattól akárcsak egy egyirányú úton, percről percre egyre szélesebb sávban és egyre szélesebb mosollyal özönlöttek be a rég nem látott barátok, munkatársak, családtagok és a szimpatikus ismeretlenek, valamint a kevésbé azok.