A korán ébredők már délután öt órakor visszatértek a Campus Fesztivál második napjára csütörtökön. A Nagyszínpad előtt tűző napon csepegtették magukból a verejtéket és poharukból a fröccsöt a Margaret Island rajongók. Ők adták át az állóhelyet a Horváth Tomira érkezőknek, akik megdöbbentően kevesen voltak eleinte, végül a Meggyfa dallamát messzire fújta a szél, így hát rövid időn belül az énekessel együtt táncolt a világ.

A női szakasz elkápráztatását a Halott Pénz folytatta, ekkorra már Debrecen lakosságának a fele megérkezett a fesztiválterületre. A túlélésért folytatott harcra felkészülve a lányok két ujjal felviszik arcukra az álcázást szolgáló csillámot, és még feltöltik az Instára a vércsoportjukat. Majd a programfüzetbe kapaszkodva megindulnak az erdő könyörtelen szórakozás felé vezető ösvényén.

Öltözzünk önmagunkból kivetkőzve!

A fesztiválozó emberek dzsungelében a Campus törvényét be kell tartani: ha befogadod, ő is befogad téged. Akkor is, ha nem áll jól a haspóló, vagy már a neccharisnya kínosan elszorítja a húsvéti sonkát. Ez senkit sem fog érdekelni!

Aki még csak pénteken érkezik, és nem tudja, mit párosítson a hétvégi karszalaghoz, ne ácsorogjon a tükör előtt azon tanakodva, túl merész-e a ruha. Akassza vissza a vállfára az önkritikát, mert itt minden menő, csak a szégyenérzet ódivatú. Susogós nadrág sportmelltartóval, estélyi ruha sportcipővel, vagy, ha van már felső, minek alá venni valamit? Mert bizony a melltartók is kikapcsolódtak a hétvégére. Sokan akkor sem viselik, ha lenne mit eltakarni vele, és akkor sem, ha pont nincs. Láttunk fiúkat necc ingben vagy anélkül. Szerencsére őket melltartóban egyelőre még nem.

A tömeg egyáltalán nem kritikus, ráadásul úgyis mindig jön majd valaki szembe, aki jobban feszegeti a ruhája határait. Szóval a legjobb kiegészítő a lazaság és a mosoly, bármilyen öltözékhez jól fog állni. Örömteli arcból pedig akad bőven, elvégre a fesztiválra mindenki szórakozni jött. Aki nem, arra pedig úgyis ráborul a jókedv, rátelepszik a kollektív Campus-tudat, és átemeli egy párhuzamos dimenzióba.