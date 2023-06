Egy ifjú színész-, és rendező palánta ült le velem szemben beszélgetni a Haon Podcaststúdiójában. Csáki Benedek neve nem ismeretlen a cívisvárosi színházba járók körében, aki arról is mesél, hogy nem szeretett volna színész lenni, azonban a színpadon találta meg önmagát. A műkorcsolya-edzősködéssel kacérkodott, de idővel rájött, hogy a pódium az otthona, azonban arról nem mondott le, hogy a kettőt ötvözze és a jégen rendezzen meg egy darabot. Motiváltsága kivételes, hisz már rendezői székbe 16 évesen beleült, és még most is csak a 20-as évei elején jár. Beszélgettünk színházról, Pestről és ambíciókról, és Benedek elárulta azt is, hogyan képzeli el magát 10 múlva.

Donga Dóra