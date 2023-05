A Sorsdöntő diagnózis sorozat hatodik epizódjában ismét Berecz Dorina történetét folytatjuk. Ezúttal arról beszélgetünk, hogyan befolyásolja az énképünket a hajunk elvesztése, és hogy hajhossz és nőiesség közt nem egyenes az arányosság. Szót ejtünk arról is, milyen praktikákat vethetünk be, ha épp sem hajunk, sem szemöldökünk sincs, valamint a paróka kérdésköre is felmerül.

