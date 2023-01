Több ezer név közül, jelenleg egészen pontosan 4500 névből választhatnak a szülők, mégis évről évre kevésnek bizonyul ez a mennyiség. Hiába anyakönyveztek az évtizedek alatt 1936 férfi és 2564 női nevet, sokan vannak, akik ezek között sem találnak számukra, vagyis a csemetéjük számára megfelelőt, ezért kérvényt nyújtanak be az általuk legtökéletesebbnek hitt név anyakövezéséért. A Nyelvtudományi Kutatóközpontban működik az Utónévbizottság, amely elkészíti a szakvéleményeket egy-egy kérelmezett utónévről. A Nyelvtudományi Kutatóközpont tudományos munkatársa, Raátz Judit arról tájékoztatott: tavaly összesen 625 név érkezett, ebből az Utónévbizottság anyakönyvezésre javasolt 72 női és 47 férfinevet.

Voltak olyan szülők, akik arab, török, japán, szláv vagy héber eredetű nevekbe szerettek bele, ezeket javasolták a bizottságnak anyakövezésre. Örülhettek azok, akik pozitív elbírálást kaptak, és az elképzelésük szerint kislányuknak a Habiba, az Ájszel, a Midori, az Inna, míg kisfiuknak az Adnan, a Hóseás, a Mitkó, vagy éppen az Onur nevet adhatták. Akadtak olyanok is, akik becéző alak miatt írtak kérvényt, közülük átment a rostán az, aki Gizinek, Erkának, vagy éppen – az Emília után szabadon – Míliának szerette volna hívni csemetéjét.

A fenti számok ismeretében megállapíthatjuk, hogy 2022-ben is szép számmal akadtak elutasított kérelmek. Ezek egy részét a helyesírásuk miatt nem javasolta anyakövezésre a bizottság. Ilyen volt a női Penelope/Penelopé, a Dianna, az Áná, a Freya, a Jennefer, vagy a Corina. Férfi neveket illetően pedig a Teo, a Theo, az Angelo, a Mikáel, az Edward, vagy a Massimo. Néhány uniszex névkérelem is megbukott, így aztán újra kellett gondolnia a névválasztást azoknak a szülőknek, akik többek között a Rori, a Lien, a Loisz, az Éden női, vagy a Doni, a Shaka, vagy a Rumi férfiinevet álmodták meg gyermeküknek. Nemmel voksolt a biztosság a női Eneida, Rindia, Derina, valamint a férfi Guzsi és Zolen javaslatok felett is, továbbá akadtak olyan kérelmek, melyeket túlságosan becézettnek tituláltak. Ilyenek voltak a női Vóza, Borcsi, Zitti, valamint a férfi Guszti és Ati javaslatok.

Gasztropercek mámorában

A Nyelvtudományi Kutatóközpont honlapján elérhető az utónévjegyzék, mely tartalmazza a Nyelvtudományi Intézet által 1997-ben összeállított névlistát, valamint azokat a neveket, amelyeket az intézet 1997 óta anyakönyvi bejegyzésre alkalmasnak minősített. A 2009 óta havonta frissülő utónévjegyzékből is szemezgettünk.

A kislányt váró szülőkre a gasztropercek igencsak nagy hatást gyakoroltak, talán emiatt találtunk a névjegyzékben Áfonya, Ánizs, Banánvirág, Barack, Bodza, Cseresznye, Fahéj, Gesztenye, Gyömbér, Majoranna, Málna, Mogyoró, Szegfű, Szeder és Szilva lehetőségeket. (...és ne mondja senki, hogy a nőnek a konyhában a helye.)

Emellett az Anna és a Hanna továbbgondolt változata ragadta meg a figyelmünket. Önmagában a Hanna unottnak bizonyult, helyette a Hannabella, a Hannadóra, a Hannaléna, a Hannaliza és a Hannaróza sokkal trendibb hatással bírt. Anna-variációból egyenesen több mint tíz sorakozott egymás után példaként. Annamária, Annaregina, Annaréka, Annarita, Annaróza, Annasára, Annaszofi és Annaszófia, Annavera, Annavirág, Annazsófia, továbbá Annamira és Annamíra éppúgy választható női név.

Ha már a rövid és hosszú magánhangzók hálójába gabalyodtunk, érdemes kitérőt tenni e tekintetben is. Minden jel szerint akadnak szülők, akiknek a magánhangzók időtartamát tekintve akad elvárásuk, legalábbis ezt támasztják alá egyebek mellett az Alamea és Alaméa, vagy az Alicia és Alícia variációk. Akadt olyan, akit -j és -ly nem hagyott nyugodni, így a Zselyke név j-s változata is anyakönyvbe került.

Be kell vallani, szerepelnek olyan nevek a jegyzékben, melyek elsőre még olvasási próbának is nehéznek bizonyultak. Az Annunciáta, a Celesztina, az Immakuláta, a Kassziopeia, a Küllikki, a Kvintessza, a Mirandolína, a Nagyezsda, a Rikarda vagy éppen a Skolasztika nevekkel nem sűrűn találkoztunk, ezek még a szemnek is idegenek. Ismerős ugyan, de névként ismeretlen példa volt a Délibáb, de Sugárka vagy Üdvöske kislánnyal sem sűrűn találkoztunk.

Erős, az erősebbik nem képviselője

A női Üdvöske mellett jól mutathat a férfi Áldás. Az erősebbik nemnek szánt listát is megvizsgáltunk. A rövid és hosszú magánhangzós variációk során itt is elidőzhettünk. Az Arkád és Árkád, az Arlen és Árlen, az Aser és Áser, a Fernandó és Fernándó vagy a Nikolasz és Nikolász okozhatna kisebb bonyodalmat az adminisztrációban – gondoljuk. Ha pedig a helyesen leírt példáknál tartunk: ki nem emlékezne arra az általános iskolai élményre, amikor az Atilla és Attila variációk lejegyzése okozza a fejtörést? Immár szerencsére nemcsak ez a példa áll a rendelkezésre. Most már az Aladdin és Aladin, az Angelus és Angelusz, a Kamil és Kamill, a Bogumil és Bohumil nevekbe is beletörhet az ember bicskája.

Vajon nemzetközi karriert álmodva kereszteli a szülő a fiát Brájennek, Björnnek, Dzsamalnak, Dzsúliónak, Szkottnak vagy Zseraldnak? Határozottabb lesz-e a férfi, aki az Acél, a Bajnok, a Cézár, a Január vagy az Erős nevet viseli? Mindegy is talán. A lényeg, hogyha jobban tetszik a már sokszor hallott férfi utóneveknél a Dzseferzon vagy a Jukundusz, a Habakuk vagy az Adeboró, netalán a Bjárke vagy a Bránkó, a Cvi vagy a Dakó, a Dzsasztin vagy a Krizosztom, akkor legalább már kérvényt nem kell megfogalmazni...

BBI