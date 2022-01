Hazánkban a névviselést törvény szabályozza. Amennyiben a szülők által választott utónév nem szerepel az utónévjegyzékben, a Magyar Tudományos Akadémia a központi anyakönyvi szerv megkeresésére harminc napon belül nyilatkozik a kért utónév anyakönyvezhetőségéről. Annak ellenére, hogy több ezer név közül választhattak tavaly a szülők, 2021-ben összesen több mint 600 névkérelmet nyújtottak be – közölte lapunk megkeresésére a Nyelvtudományi Kutatóközpont. Az utónévbizottság ezek közül mindössze 108 nevet javasolt anyakönyvezésre, amelyből 63 női és 45 férfinév.

Uniszex és kitalált nevek

Nagy a különbség a javaslatok és az elfogadott nevek aránya között, erre magyarázat lehet, hogy az utónévbizottság alapelvek figyelembevételével készíti el szakvéleményét az egyes nevekről. Sok más mellett figyelembe veszik, hogy az újonnan kérvényezett utónevet a mai köznyelvi kiejtésének megfelelően, a mai magyar helyesírás szabályai szerint írják-e, vagy hogy a név beilleszthető-e a magyar és az európai névkultúra típusainak valamelyikébe.

Sajnos nem adhattak a gyermeküknek olyan nevet a szülők, amelyet idegen helyesírással írunk.

Ilyen kérelem volt egyebek mellett az Anthony, a Patric, a Francesco, valamint a Matteo férfinév és a Bernadette, a Lucia, a Kerkyra, a Holly, illetve az Elise női név. Ezek lekerültek a listáról, éppúgy, mint a túlságosan becéző alakú nevek is. Nem tanácsolta az utónévbizottság bejegyzésre a Marci, a Levi, a Bandi, a Beni, a Nati, a Nuca, a Dorci vagy a Méhike neveket sem.

Mindemellett Magyarországon az úgynevezett uniszex nevek bejegyzése sem lehetséges, tavaly ebből is akadt a kérelmekben.

Szerették volna Zurinak, Erinnek, Édennek, Namnak vagy éppen Pendának szólítani gyermeküket az újdonsült szülők. Meghökkentő névötletek évről évre felbukkannak, nem volt ez másként 2021-ben sem. Volt, akit egy-egy mese ihletett meg, és mindjárt jó ötletnek vélte, ha csemetéjét Krisztofórónak vagy Mauglinak kereszteli. Akadtak igazán kreatív szülők is, ugyanis kitalált nevekből is akadt a kérelmek között. Hőn vágyott utónévként a Pancsi, a Csaky, az Almapille, a Rozs, a Pompánia, valamint a Limpi neveket javasolták. Családnévből pedig a Vaszilijevics tűnt ki, majd egyhamar került is le a listáról.

Ha mégsem volna elég

A lista egyébként minden hónapban bővül. Idén január 1-jétől pontosan 4381 lehetőség szerepel rajta, ezekből 2491 női és 1890 férfinév. Talán elegendő lesz a szülőknek a választásra, de ha mégsem, akkor a számukra legkreatívabbnak vélt ötletet hivatalos eljárásban a Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkárságán kérvényezhetik.

Lelle, Sarolt, Csenge – ma is szépen cseng-e?

A leendő szülők életének egyik legizgalmasabb pillanata, amikor kiderül, hogy a kis jövevény kisfiú vagy kislány lesz, hiszen onnantól kezdve már csak az a kérdés, hogy mi legyen a neve. A hirado.hu az összeállításában olyan régi magyar neveket ajánl, amelyek még ma is szépen csengenek – olvasható a Magyar Nemzet online felületén.

Tény, hogy ma már számtalan ritka, gyönyörűen csengő név közül választhatnak a szülők az utónévkönyvet bújva, de bárhogy döntsenek is, a névválasztás nagy felelősség, a gyermek egész életére hatással lesz.

Jókai sem volt rest A cikkben megannyi név szerepel. Összeválogattunk belőlük egy csokorral. Íme néhány régi magyar női név: a Csenge ismeretlen jelentésű régi magyar személynévből származik, de lehet a cseng szó képzett alakja is. A Harmat szintén magyar eredetű. Az Imola női nevet nagy valószínűséggel Jókai Mór alkotta meg Bálványosvár című regényében. A névadás alapja az imola növénynév lehetett. A Lelle jelentése: kürtös, kürtfúvó, lélek, lélegzik. Férfi párja a Lehel. A Sarolt türk–magyar eredetű, jelentése: fehér menyét. A szamárból is származhat Férfinév lehet akár a Csongor (Sólyom), mely régi jelentésű személynév. De remek választás a Kende is, amely a kende egykori méltóságnévből származik. A kettős fejedelemség idején a főbíró volt a kende, míg a fővezér a gyula. A Kolos egy régi magyar nemzetségnek volt a neve, míg a Lehel kürtfúvót jelent. A Táltos a magyar néphitben a természetfölötti képességekkel rendelkező személyek elnevezéséről vezethető vissza. A Magor jelentése: magocska. A magyar mitológia egyik alakja volt Magor, akitől a mondák a magyarokat eredeztetik. A Vitéz késő középkori magyar eredetű férfinév, mely a középkorban gyakori családnév volt. De szóba jöhet a Zámor is, ami régi magyar személynév, bizonytalan eredetű, egyes vélemények szerint szláv, a jelentése romboló, pusztító, más vélemény szerint azonban a szamár szóból származik.

BBI