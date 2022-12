A mesekert legtávolabbi pontja az Északi-sark, ahol ugyan Télapó nincsen, de ott a Mikulás szánja, amit természetesen Rudolf húz, és itt van a Mikulás postaládája is, amit – bár még csak bő egy hete van nyitva a kert – már kétszer kellett üríteni. Az Északi-sark fölött pedig a csillagösvény terül el, a maga különleges varázsával. A Manókuckó is kibővült idén, s ebben az évben az udvaron álló kemencét felhasználva egy mézeskalácsházat is varázsoltak az ügyes kezű asszonyok a már meglévő Mézikéknek. A gömbhintó mellett pedig az ólomkatonák állnak, amik műanyag vödörből készültek, a tájházat idén is a régi idők karácsonyának szellemében rendezték be. Idén az angyal is elkészült, meg nem mondanánk róla, hogy testét egy komposztáló- és egy savanyítóvödör alkotja, a fejét pedig egy fitneszlabda. S természetesen a nagyrábéi papírfonók idén is kitettek magukért, több mint 600 munkaóra alatt egy betlehemet készítettek, ami bent, a művelődési házban nézhető meg.

Forrás: Kiss Annamarie

– Ezek a dolgok nem hasonlíthatók egy nagyvárosi fényáradathoz, nem is ez a célunk vele. Azt gondolom, hogy a mesekertnek megvan a maga hangulata. A gyerekek imádják, fotózkodnak, rohangálnak itt, az udvar éjjel-nappal nyitva van a lakosság előtt – tudatta az intézményvezető.

Eredetileg terv szerint január 7-ig lenne nyitva a mesekert, de mivel sajnos vannak rongálások, annak függvényévé teszik, hogy karácsony után lesz-e még mesekert, hogy ezek megszűnnek-e.

KD