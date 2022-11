Az új helyszínnel nem mindenki volt ilyen elnéző, a sorban állók közül többen sérelmezték a változást. Sokak szívében ért össze az évek alatt a Márton-nap a főtéri vigalommal, talán éppen ezért voltak, akik kérdésünkre azonnal kifakadtak, és mint mondták, most is eljöttek libás ételt vásárolni, mert szeretik, de szerintük elveszítette a hangulatát a rendezvény. Sokan mások viszont nem törődtek sem a helyszínnel, sem a hangulattal, és egyértelműen tudtunkra adták, hogy számukra a finom falatok dominálnak, így ma is, épp úgy mint tegnap, libát választottak ebédre.

BBI