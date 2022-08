Szinte hétről hétre bővül a lista, mi okozhat bosszúságot, szorongásra vagy aggodalomra okot a hétköznapokban. Alig rázódtunk vissza a világjárvány okozta zűrzavar és megszorítások után a régi kerékvágásba, most a gazdasági változások miatt törhetjük a fejünket a jövő miatt, és ebben a viszontagságos élethelyzetben a legerősebb kulcsszó talán a tehetetlenség érzése. A Napló nemrég Koncz Edit coach-kineziológust, a Debrecen belvárosában működő Minerva Oktatási és Rekreációs Központ vezetőjét kérdezte arról, mit tehetünk mi magunkért, egymásért, de praktikus, jó tanácsok mellett választ kaptunk arra is, hogy min érdemes változtatnunk a testi-lelki és szellemi jóllétünk érdekében.

A szakember először leszögezte: valami felé mindenképp el kell indulni, ami segít, ami támogat, mert azok az emberek, akik eddig nem foglalkoztak önismerettel, fokozódva érezhetik magukon a bizonytalanság okozta feszültség tüneteit kapaszkodókat keresve. – Ha azt várjuk, hogy a külvilág változzon meg ahhoz, hogy a belső feszültség oldódjon, az nem jó irány.

A hosszú távú érzelmi stressz nagyon káros, sokan azonban nincsenek tudatában annak, hogy mi zajlik a testükben

– hangsúlyozta.

– Minden, amire gondolunk, amit érzünk, leképeződik a testünkben is. Lehet, hogy erős stresszben vagyunk, mégsem vagyunk ennek tudatában. A tudatosság azt jelenti, hogy a testemre, a gondolataimra és az érzéseimre fókuszálok, megfigyelem, hogy mi zajlik bennem. Ez az önreflexió azonban nem lehetséges addig, amíg valaki teljesen elszakadt a saját testétől, testi érzeteitől és így attól, hogy mi is zajlik benne. Amikor stresszes, ingerlékeny, lobbanékony lesz és mindenkit hibáztatni fog a környezetében, mindezt úgy, hogy ő maga nem tudja pontosan, mi is a probléma – fejtette ki Koncz Edit. Kiemelte: léteznek viszont úgynevezett befolyásolási körök, amikor feltesszük önmagunknak a kérdést, hogy mire van ráhatásunk, és mire nincs.

Megnézem, hogy vagyok, mi történik bennem, hogyan reagálok, és a legfontosabb: mit tudok tenni?

– mutatott rá. Ezek a legfontosabb kérdések, és ha valaki napi szinten akár annyit tud magával foglalkozni, hogy szétválogassa a válaszokat, már tudni fogja, hogy mi is az ő felelőssége, és lépéseket tehet, cselekedni tud azzal, amire van ráhatása. Itt van például az infláció: a gazdasági folyamatokba nincs beleszólásom, de mi az, amit megtehetek? Csökkenthetem a kiadásaimat, szelektálok, lemondok bizonyos dolgokról, vagy plusz bevételi forrás után kell nézzek. –

A szorongás mindig azért van, mert nem teszem meg, ami tőlem telik, a cselekvés viszont erőt ad, kimozdít, és már nem érzem magam teljesen kiszolgáltatottnak.

– A „nem cselekvés” áldozattá teszi az embert. Az inflációra nincs ráhatásunk, ami bosszanthat, de ha tudomásul veszem, megfigyelem, mit is érzek, kezdhetek valamit a cselekvés szintjén a lehetőségeimhez mérten – hangsúlyozta Koncz Edit. Megjegyezte: kaotikus helyzetekben az önmagunknak feltett kérdések és a válaszok leírása nagyon jó megoldás. A coach ezt tisztalap-technikának nevezi.

Öt érzékszervvel a jelenben

A szakember szerint már a reggeli „rossz” hírek meghallgatása elég lehet ahhoz, hogy a stresszhormonok egy óra hosszáig a szervezetben maradjanak.

– A világ történéseiről most senki nem tud biztosat mondani, még a szakértők sem, hiába is várjuk. Egymásra ható folyamatok vannak világban, ezért nekünk nem erre, hanem a személyes életünk újratervezésre kell leginkább ráhangolódnunk. Készüljünk fel a legrosszabbra, de reménykedjünk a legjobb-ban – fejtette ki. Hozzáfűzte: nemcsak a jelenlegi helyzetre; a világjárványra, a háborúra vagy az inflációra igaz, hanem mindenre, hogy semmi sem biztos. – A biztonság illúzió, és a biztonságra vágyó részünk számára ez a sok változás ijesztő, mert most megtapasztaljuk, valóban mennyi mindentől függünk. Érdemes ilyenkor még inkább megválogatni, hogy kivel beszélünk többet, kivel töltünk időt. Jó, ha van, akivel megosztjuk a gondjainkat, akikkel azt érezhetjük, hogy nem vagyunk egyedül – tanácsolja Koncz Edit, aki szerint jótékony az egészségünk minden szintjére a tudatos jelenlét, ahelyett hogy folyton a „fejünkben” lennénk, ebben pedig egy hatékony jelenlétgyakorlat segíthet. Ilyen az idegesség és szétszórtság ellen is bevethető, akár naponta többször beiktatható, Öt érzékszerv elnevezésű gyakorlat, melyet szinte bárhol és bármikor el lehet végezni. – Először vegyünk néhány mély levegőt, keressünk öt dolgot a környezetünkben, amit szemügyre veszünk, majd keressünk négy dolgot, amit hallunk, három dolgot amit tapintunk, kettő dolgot szagoljunk, végül egy dolgot ízleljünk meg (együnk egy falatot, vagy igyunk egy kortyot). Ezzel a gyakorlattal be is kapcsoljuk mind az öt érzékszervünket, és újra a testünkbe, a jelenbe érkezünk. Itt, a jelenben van valódi lehetőségünk a döntésre és a cselekvésre, épp ezért itt összpontosul az erőnk – összegzett végül a coach – kineziológus.

SZD