Amint megírtuk, a kétgyermekes családapa ultramaratonokat fut, a kilométereket pedig áruba bocsátja, hogy a négyéves Klaudiának – aki egy súlyos betegséggel, a neuroblasztómával harcol – a gyógykezelések alatt biztosítva legyenek a megfelelő életkörülmények, mint például higiénés feltételek és megfelelő étkezés.

Vagyis azért, hogy a kislány – aki két éve elvesztette az édesapját – semmiben ne szenvedjen hiányt, és mindent megkaphasson, ami szükséges ahhoz, hogy újból egészséges legyen.

Péter első vállalását, a saját szervezésű 55 kilométeres ultramaratont már teljesítette, most gőzerővel készül az őszi kampányzáró futására, amely során a debreceni Nagytemplomtól a tiszabecsi magyar-ukrán határig jut majd el, szimbolikus célból is – a 120 kilométert egy hétvége alatt, két részletben teljesíti.

A „jótékony kilométerek” mellett az adományok is gyűltek az elmúlt hetekben: az eredetileg kijelölt 350 ezer forintos cél hamar teljesült – jelenleg 479 274 forintnál tart a gyűjtés. Ezért Péter új összeget jelölt ki: már 600 ezer forintot szeretne „összefutni”.

Mint mondta, a jótékonyságot illetően nincs limit, amíg tart a kampány, a lehető legnagyobb összeget szeretné előteremteni Klaudia számára.

A megemelt adománygyűjtési cél miatt pedig az eddigi két ultramaratonon kívül 125 edzéskilométert is „örökbe lehet fogadni”, amelyek egységára 2000 forint. Természetesen egy adományozó több kilométert is megvásárolhat. sőt, fizethet magasabb árat is értük.

A vállalt kihívások részletei a következők:

Saját szervezésű ultramaraton (55 km, júliusban) – már teljesítve

Debrecen, Nagytemplom előtti tér – Tiszabecs, magyar-ukrán határ (saját szervezés, össztáv: 120 kilométer, amelyet két részletben teljesítek ősszel)

125 edzéskilométer – folyamatos teljesítés

A kilométereket banki átutalással lehet megvásárolni, „örökbe fogadni” a Kosztyu Ádám Emlékére Alapítvány Adománybankos támogatásai céljából elkülönített számláján. Az alapítvány kéri, hogy az adományozók mindenképpen ezt a szöveget írják be közleményként, hogy be tudják azonosítani a felajánlásokat, mert Klaudia már rendelkezik gyűjtéssel, és így tudják megkülönböztetni, hogy Péter jótékonysági futására mennyi adomány jön be.

A kislány – aki néhány hete ünnepelte a negyedik születésnapját – pedig továbbra is harcol a gyógyulásáért, jelenleg a következő kezelésére vár.