A fagylaltkészítés és a cukrászszakma az elmúlt időszakban forradalmi változásokon ment keresztül. Manapság már egyre jobb minőségű olasz alapanyagok és gyümölcssűrítmények felhasználásával készülnek fagylaltjaink. Sokkal komolyabb gépek is segítik a munkánkat. A tej pasztőrözése és a fagylaltalap főzése digitális és programozható eszközökkel történik, nem hidegeljárással készülnek, mint régen. Teljes értékű házi tejet használunk, amelyet biztonságos, ellen­őrzött forrásból szerzünk be – fejtette ki Szőke Sándor. A Szőke cukrászda tulajdonosa hozzátette: A pultok rengeteget változtak az évek során, látványosabbak, dizájnosabbak lettek. Ebben is igazodni kell a trendekhez. Van, hogy az íves, majd a szögletes, az alacsonyabb vagy a magasabb üvegpult a divat. A tégelyek szélesebbek lettek az elmúlt évekhez képest.

Szeretik, ha ropog

A piacon lévő versenyhelyzetnek köszönhetően hatalmas ízválaszték-bővülés tapasztalható, de az alapízeknek – csokoládé, vanília, citrom, puncs – mindig lenniük kell a pultban.

Fontos az is, hogy pontosan fel tudjuk mérni, mire van kereslet. 15 fok alatt nem érdemes elkezdeni fagyit árusítani, mert nem tárolhatjuk napokig, mindig frisset kínálunk. Márciusban még hűvös volt, de már keresték az emberek a fagylaltot. Ezt úgy oldottuk meg, hogy egy kisebb pultot behoztunk a teraszra, így a szűkebb választék ellenére is hihetetlenül fogyott a hideg finomság. Most már kellemesebb az idő, ezért a kinti nagy pultból szolgáljuk ki a vendégeket, akik jelenleg 24 íz közül választhatnak. Nyárra a kínálat 48 különböző fajtára bővül majd. A legnépszerűbbek a rétegelt fagylaltok, mint például az almás pite vagy a Kinder Maxi King. Saját specialitásaink közé tartozik a tükörzselés mousse, amely a népszerű francia desszertek fagylaltváltozata. Úgy készül, hogy a vaníliás alapízre vastagon rákerül az édes, lágy bevonat. Látványos és rendkívül finom. Azt is kifejezetten kedvelik az emberek, amikor valamilyen recsegő-ropogó különlegesség – piskótamorzsa, mogyoróreszelék vagy robbanócukor – található a fagyiban. Régen nem ismertünk ennyiféle érzékenységet, mint ma. Ezelőtt kizárólag cukormentes fagylaltokat kerestek, de egyre nagyobb az igény a paleolit fagylaltokra is. Általában 3-4-féle mentes fagyit kínálunk üzleteinkben, amelyhez gluténmentes tölcsért ajánlunk – osztotta meg a tulajdonos, aki arra is kitért, hogy manapság már nem csak elvitelre vásárolnak az emberek.

A különlegességeket sokan kedvelik | Forrás: Panyiczki-Berényi Viktória

Cukorhiány lehet

Egyre többen fogyasztanak helyben, ami régebben nem igazán volt jellemző. Hétköznap délelőtt akár egy üzleti megbeszélésre is beülnek, délután pedig inkább családok érkeznek. Magyarországon is kezd az emberek életmódjába beépülni a cukrászdába járás

– mondta.

Az áremelkedések mellett sem mehettünk el szó nélkül. Érdeklődésünkre elmondta, a nagykereskedések szinte napi árat tartanak, az energiaárak is az egekben vannak, emellett ott tartunk, hogy lassan hiány lesz cukorból, amely a fagylalt egyik fő alapanyaga. Sajnos ezeket a költségeket be kell áraznunk a termékekbe. Igény van a minőségre és a színvonalas környezetre, és úgy látom, emiatt a megemelkedett árakat is elfogadták vendégeink – fogalmazott Szőke Sándor.

Panyiczki-Berényi Viktória