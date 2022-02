A helyszínre kilátogatókat RetroPC, Gaming és e-sport aktivitások várták, megismerkedhettünk a legújabb Xbox és Nintendo játékok mellett a legnépszerűbb autószimulátor-programokkal. A videojátékos kultúra részeként bemutatkoztak a cosplayesek, köztük a 22 éves Szimonetta, aki látványos jelmezben, lila hajkoronáját megigazítva mondta el lapunknak, mik a leggyakoribb tévhitek a játékkal kapcsolatban. A debreceni fiatal szerint ez a közösség valós barátságok megköttetésére is jó lehetőséget ad, fejleszti a szem-kéz-koordinációt, valamint a kreativitást. Sokszor a csapatjáték, a sportszerűség és az intelligencia is fejlődhet egy-egy ilyen játék rendszeres gyakorlásával – tette hozzá. Majoros Tünde Zsuzsanna, pontosabban Sith lord saját készítésű öltözékben feszített lézerkardjával elmondta: elsősorban kedvcsinálás volt a célja a jelmezes jelenlétnek, a Cosplay arcai közül a legtöbben a fotófal előtt pózoltak a a gaming expó közönségével.



Minecraft és Star Wars programok mellett a szervezők az offline térről is gondoskodtak: dekázó, csocsó, Kinect, reflexfal, VR-aktivitás és Just Dance bemutató színesíti. A nagyszínpadon youtuberek és influencerek léptek fel, egyértelműsítve a kételkedő szülőket, hogy ők is hús-vér emberek.

Az országos roadshown rendezik meg a FIFA22 országos e-sport versenyt, amely a Magyar E-sport Szövetség (HUNESZ) versenykiírása alapján valósul meg.

SZD