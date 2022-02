Szombaton a IX. Hurka- és Kolbásztöltő Fesztivált tartották a bihari faluban, ezúttal tíz csapat mutatta meg, hogyan készítik az elmaradhatatlan disznótoros ételeket.

Fotó: Molnár Péter

A tépei fesztivál eltér a hagyományos disznótoros rendezvényektől, itt nem az állat szúrásával kezdik a napot. – Előre elkészítjük az alapanyagot, a húst ledaráljuk, és csomagokban osztjuk ki a csapatoknak. Ezt kell fűszerezniük és bedolgozni sertésbélbe. Végül közösen megsütjük, és a mesterszakács, Fehér Gábor bírálja el a kész ételeket – tudatta Balogh András polgármester. Hozzátette: – Nagyon fontosnak tartjuk a településeken ezeket a rendezvényeket, három nagy eseményünk van egy évben: a disznótoros, a falunap és a fogathajtó-verseny. Ezeken az alkalmakon összehozzuk a település lakosságát, beszélgetünk. Ennek a hurkatöltő fesztiválnak nem is a versenyzés a lényege, hanem az, hogy az emberek tudjanak beszélgetni egymással – mutatott rá.

Balogh András, Tépe polgármestere | Fotó: Molnár Péter

A helyi egyházi és civil szervezetek mellett a szomszédos településekről is érkeztek csapatok, egy igazi, hangulatos szomszédolásnak is tekinthető a rendezvény. Derecske, Szentpéterszeg és Konyár is képviseltette magát egy-egy csapattal, Balogh András rámutatott: rendszeresen látogatják egymás rendezvényeit. – Évek óta visszajárunk a tépei hurka- és kolbásztöltő fesztiválra, mindig olyan jó hangulat van, hogy azt nem lehet kihagyni – mondta lapunknak Szabó Gyuláné Zsuzsa, a Szentpéterszegi Baráti Kör és Egyesület elnöke. Megosztotta, a kapott alapanyagok fűszerezésébe a péterszegi ízeket csempészik bele. – Általában a békéscsabai receptet használjuk, ugyan abban nincs bors, mi viszont teszünk bele. A só, bors mellett majoránnát is szoktunk tenni a hurkába és egy pici vöröshagymát. A kolbász ízét a fokhagyma és a paprika adja, itt az arányokon van a hangsúlyt. A só a legfontosabb, azzal nagyon el lehet rontani, ha túl van sózva, színpadra lép a szerelem, hiszen az sózza el, aki szerelmes – avatott be minket mosolyogva a fortélyokba.

Fotó: Molnár Péter

A tépei Jelen – LÉT Ifjúsági Egyesület asztalánál sem volt ok a panaszra. Bordán Lajos, az egyesület elnöke rámutatott, egy ilyen kis falu életében egy ilyen esemény ünnepnap, főleg most, amikor látjuk, mennyi baj van körülöttünk. – Igyekeztünk minél több fiatalt bevonni, hiszen a hurka- és kolbásztöltés a hétköznapból kezd eltűnni, itt meg tudjuk tanulni, továbbadhatjuk a fortélyokat – vallja.

Fotó: Molnár Péter

Az egyesület már előző nap készült, titkáruk, Szénási László kolbászból és sajtból elkészítette a falu címerét asztaldísz gyanánt. – Hoztunk régi szifont és fonott pálinkás üveget az asztalra, azon vagyunk, hogy a hagyományokat ápoljuk – mondta Szénási László.

Vitányi István országgyűlési képviselő | Fotó: Molnár Péter

Az eseményen Vitányi István, a térség országgyűlési képviselője is részt vett, lapunknak elmondta, hagyományosan jó hangulatú disznótorok vannak Tépén. – A mai világban nagy szükség van a hagyományőrzésre, amellett pedig kulináris élvezetet is nyújt ez, hiszen a házi ízek felejthetetlenek. Arról nem is beszélve, hogy itt tudjuk, hogy mit eszünk, minden évben saját disznót szoktak vágni Tépén, azt dolgozzák fel a csapatok – részletezte. A képviselő azt vallja, a vidék a nemzeti identitástudatunk megértésének egyik bástyája, az ilyen közösségi együttlétekre pedig igen nagy szükség van.

KD