szponzorált tartalom 2021.11.22. 08:00

Sokszínű változás a munkaerőpiac frontján

A vírus miatti gazdasági ingadozás lenyomatot hagyott a munkaerőpiacon is. Szinte kiszámíthatatlan a munkaerő-kereslet a különböző HR-szolgáltatási területeken: a nyugdíjas-, a diákfoglalkoztatási vagy a munkaerő-kölcsönzési szektorban. Az országos képhez hasonlóan a Pannon–Work HR-szolgáltató cégcsoport kirendeltségei is elmondhatják, hogy a most tapasztalható erős munkaerőigényt 2020 tavaszán egy többrétegű visszaesés előzte meg, amely mind régiós szinten, mind a HR-szolgáltatási ágazatok szintjén másképp jelentkezett. Míg voltak területek, ahol a diákmunka teljesen visszaesett, máshol ez volt a keresettebb a cégek részéről. A fővárosban és vidéken is eltérőek voltak az igények a csökkenésen belül is.

Az újraindulást követően gyorsan elkezdtek felfelé ívelni az atipikus foglalkoztatási formák. A Pannon-Work szakemberei azt látják, hogy a cégeket a hatékony működésben magas fluktuáció gátolja, amelyre a munkaerő-kölcsönzés jelenthet gyógyírt. Jelenleg még van eltérés munkaerő-kölcsönzési szektorban a külföldi munkavállalók és a magyar munkavállalók fluktuációs számai között: a külföldi munkavállalók esetében a távozó dolgozók számadatai jobb képet mutatnak. A különbség csökken közöttük, mivel a harmadik országbeli munkavállalók is könnyebben váltanak már munkahelyet, és nagyobb kínálattal találkoznak.

Azok a vendégmunkások, akik hosszabb ideje dolgoznak Magyarországon, nagyon jól tudják informálni egymást a munkahelyi körülményekről, szállásról, fizetésről, ami a jó hírnévvel rendelkező cégnek előnyös lehet.

A külföldről érkező kölcsönzött munkavállalók megtalálásánál, majd a munkaerő megtartásánál a vállalat a fizetésen kívül többféle lehetőséggel is élhet. Mivel ezek a dolgozók legtöbbször nem beszélnek magyar nyelven, ennek áthidalására elengedhetetlen a nyelvükön beszélő koordinátor biztosítása. Az ő feladata, hogy a munkában rendelkezésre álljon a munkautasítások és egyéb kérdéses dolgok megoldásában. Ezenkívül a munkaidőn túl is − általában telefonon (vagy ha kell, személyesen) − rendelkezésre kell állnia, hogy segítse a vendégmunkásokat szállás-, orvosi vagy általános ügyeik intézésében.

A munkaerő–kölcsönzés az atipikus formák közül csak az egyik lehetséges foglalkoztatási forma, amelyre az utóbbi időben megnőtt az igény a foglalkoztatócégek részéről.

A Pannon-Work cégcsoport komplex szolgáltatási rendszerén keresztül a diák-, nyugdíjas-, egyszerűsített foglalkozás, valamint a kismamák szövetkezeten belüli foglalkoztatása is segít megoldani a munkaerőhiányt. Ezek a foglalkoztatási formák rugalmasan, gyorsan reagálva tudják korrigálni a létszámingadozást. A kölcsönzés esetében arra is megoldást nyújt a HR-szolgáltató, hogy a kölcsönvevő a munkatársat megfelelés esetén a szolgáltatótól átvegye.

2021 szeptemberétől tovább bővült a lehetőség, mivel a minősített kölcsönzőcégeknek módjában áll az eddigieken túl más kontinensről is munkavállalókat hozni Magyarországra. Ez a cégek munkaerőhiányának megoldásában segítség lehet.

A leírt HR-megoldások a flexibilitásukból adódóan a most látható, de ki nem számítható alapanyaghiány miatt akadozó gazdaságban is segítséget nyújtanak.

További kérdéseivel, ajánlatkérésével forduljon szakértő kollégáinkhoz, akik az ország 16 irodájában, köztük Debrecenben is várják Önt!

