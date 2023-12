Mikulás napján, azaz december 6-án mutatta be legújabb klipjét Horváth Tamás. Ez a hír a hajdú-bihariaknak azért lehet külön is izgalmas, mert a Nem bírom el! című dalhoz forgatott videóban Debrecent is kiszúrhatjuk pár képkocka erejéig. Az anyaggal az eltűnt emberekre és az értük folytatott küzdelemre szeretnék felhívni jobban a figyelmet: Horváth és felesége, Péterfi Andrea emberrablásra szakosodott Grincs-párost alakít benne, de több részletet nem árulunk el előre, inkább beszéljenek magukért a képek és a szöveg.

Debrecent nagyjából a videó felétől, 1 perc 20 másodperc környékétől lehet kiszúrni a klipben.