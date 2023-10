Őszintén szólva nem szívesen lennék most tinédzser - kezdte bejegyzését Instagram-oldalán a debreceni származású szépség, Szabó Orsi, aki két smink nélküli fotót osztott meg a követőivel. Mint írta, egyébként is olyan zavaros volt az az időszak, tomboltak a hormonok, és ne is beszéljünk az iskolában való megfelelésről.

De akkor még az Instagram nem volt ennyire durva. Nyilván a világot megváltani nem lehet, de néha egy-egy sminkmentes képpel próbálom a saját lelkem nyugtatni hátha ér valamit.

Kifejtette, 26 évesen már elfogad mindent magán, amin tud változtatni, azért pedig megdolgozik. Hozzátette, neki röviden, tömören ennyi a mentalitása ezzel kapcsolatban.