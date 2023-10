Nyakunkba vesszük a gitárt a héten, és meglátogatunk 1-1 várost kedden, csütörtökön és pénteken! - jelentette be a napokban közösségi oldalán a Follow the Flow.

Az ígéretüknek pedig eleget is tettek, ráadásul az egyik város éppen a cívisváros volt, erről pedig szerdán a Roncsbár az Instagram-oldalán is beszámolt, a közzétett kép szerint ugyanis a srácok Debrecen egyik legikonikusabb szórakozóhelyét is meglátogatták.