Ahogy sok külföldi és hazai sztár is közzétette évértékelőjét, a hajdú-bihari Megyeri Csilla is megosztotta követőivel, hogyan látta a 2022-es évét. Instagram-bejegyzésében kiemelte: nagyon hálás, hogy a tavalyi évük összességében egy nagyon sikeres volt.

Kipróbálhattuk magunkat és a kapcsoltunkat a Nyerő Páros című műsorban, amit végül meg is nyertünk. Megismerhettétek az igazi Megyerit és Zsoleszt, sokan meg is kedveltetek minket. Mi ez, ha nem siker?

– olvasható a bejegyzésben. Csilla kifejtette, hogy szuper embereket ismerhetett meg, akik sok mindent tanítottak neki, sőt a ’22-es esztendőben le tudta küzdeni néhány félelmét is. Ezen kívül köszönetet mondott azért, hogy több műsorban is gondoltak rá tavaly.

A posztból megtudtuk, hogy megtanulta a cukrászmesterség alapjait, erről korábban a haonnak is nyilatkozott. Továbbá betekinthetett egy tehetségkutató verseny kulisszatitkaiba, élményeit meg is osztotta az Instáján a rajongókkal. Címlapon szerepelt, rengeteg rendezvényre kapott meghívást, a visszajelzések alapján több cég is szeretett vele dolgozni, de mindeközben a családját és a barátait sem hanyagolta el. – Jártam külföldön, ünnepelhettem egy újabb ifjú párt, segítettem beteg gyerekeknek, és voltak feledhetetlen pillanataim a barátaimmal, szóval tényleg hálás vagyok az életemért – írta.

Majd a bejegyzés végén köszönetet mondott azoknak az embereknek, akik mindeközben gáncsolták, bántották és ítélkeztek felette, sőt kritizálták, a háta mögött kibeszélték, majd a szemébe pedig mosolyogtak. Úgy véli, nélkülük valószínűleg nem tartana most itt és nem lenne az, aki most.

HBN