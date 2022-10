Médiaszereplő, (ex)műsorvezető és webshoptulajdonos. Nem kevés titulus egy ember neve mellett, mégis, ha Megyeri Csilláról van szó, akkor nem is kell megkérdőjelezni a több lábon állást. A derecskei lány sallangmentesen mesélt életének fontos mérföldköveiről a Naplónak. – Szereplési vágyam már fiatal koromban is jelen volt, nem kellett sokat gondolkodnom azon, milyen irányba forduljak: a média világa érdekelt! – vágott a közepébe Csilla, akivel már a telefonbeszélgetésünk elején is úgy csacsogtunk, mintha mindig is ismertük volna egymást.

Sok évvel ezelőtt mondott egy olyan mondatot, amitől a mai napig nem tud szabadulni, egy levakarhatatlan matricaként viseli magán évek óta. Őszintén elmondta, a padlóra került, miután a „rusnyázása” bejárta az ország össze hírportálját.

– Az egyik legkeményebb része az életemnek az az időszak volt, ott teljesen kikészültem, bántásnak éltem meg. Sokáig utána semmi önbizalmam nem volt, nem mertem kifejezni a véleményemet, igazságtalannak tartottam, mivel nem akartam senkit sem megbántani. Engem akkor lelkileg nagyon megviselt. Borzasztóan rossz élmény volt akkor ezt megélni – mesélte el érzéseit a több mint ötéves sztoriról Csilla.

A hangjában hallani lehetett, hogy mai napig érzékenyen érinti a téma, viszont hangszíne azonnal vidámra váltott, amikor a debreceni mindennapjaira emlékezett vissza. – A főiskolai éveim alatt nagyon sokat köszönhettem a tanáraimnak, akik motiváltak és hittek bennem, köztük például Pethő Zsoltnak. Látta bennem a potenciált a médiaszereplésre, amivel olyan önbizalmat adott, hogy azt éreztem mindenre képes vagyok – idézte fel a Csilla.

Nem harap

Az üzletasszony kendőzetlen őszinteséggel elmondta, ő tényleg erre vágyott, hogy országos ismertséget szerezzen – Nagyon örülök, hogy összejött. Tudom, hogy megosztó ember vagyok, valaki vagy nagyon szeret vagy ki nem állhat. A múltból tanulva igyekszem megrázni magam, s nem foglalkozni a negatív kritikákkal. Az igazságérzetem nagyon erős, nyilván az asszertív kommunikációt azért még gyakorolnom kell, de most már felismerem azokat a helyzeteket, amikor jobb csendben maradni, mint kinyitni a szám – vallja Csilla, majd visszautaztunk megint a múltba, amikor huszonnégy évesen a TV2-n 2011-ben futó Összeesküvők című valóságshow egyik szereplője volt.

– Akkoriban jó bulinak tűnt, tetszett is, hogy anyósokkal költözünk össze, és úgy ismerjük meg a jövendőbelinket, de (szerencsére) nem jártam sikerrel. Utána kezdődött egy izgalmas időszak az életemben, mert akkoriban kerültem az Alföld TV-hez, először mint gyakornok, aztán pedig főállásban dolgoztam a tévénél 29 éves koromig. A Csókálló című saját műsorom pedig a legnézettebb műsorok egyike volt akkoriban – büszkélkedett Csilla, majd hozzátette, ő egy olyan derecskei lány, aki igyekszik mindig a földön járni, s emlékezni honnan is indult.

– Kitartó vagyok, s mertem álmodni magamnak egy világot, s azt meg is tudtam valósítani, mindenfajta háttérszél nélkül. Azt gyakorlom, hogy miként tudnék másoknak is példát mutatni, s az ismertségemet arra használni, hogy biztassam a kis falvakban, városokban élő fiatalokat, merjenek álmodni egy nagyot, mert ha hisznek benne és önmagukban, elérik azt – mondta.

Hangsúlyozta, hogy aki tizenéveskora óta ismeri tudja, hogy ugyanaz az ember maradt: egyszerű, nagyszájú és közvetlen derecskei lány.

– Nem tudok más lenni, mint amilyen vagyok, arra tanítottak a szüleim, hogy nem szabad megváltozzak senki kedvéért. Nem szoktam mások életében áskálódni, ha valaki kérdez, nyíltan a szemébe mondom, amit gondolok. Bárki odajöhet hozzám az utcán is kérdezni, beszélgetni, nem harapok – nevetett Csilla.

Már kilenc éve együtt

Csilla nem tagadta, hogy a vőlegényével, Zsoltival az eltöltött hosszú évek alatt, nem kis hullámhegyek és hullámvölgyek jellemezték a kapcsolatukat, viszont egy valamit tagadhatatlanul imádnak a másikban: a humort. – Egymás szövetségesei vagyunk, nagyon jól egymásra tudunk hangolódni, amit Zsolti humora csak tetőz, s a kilencedik évben is ugyanúgy tudok nevetni a mondatain. Annyira kell a humor a párkapcsolatban, mint egy jó szex. Sosem voltam az a nő, aki nyomkövetőt tesz a párja mobiljába, vagy megtiltom neki, hogy elmenjen szórakozni a barátaival – hangsúlyozta Csilla, s hozzátette, véleménye szerint, ha fontos a párkapcsolatunk, igenis fent kell tartani a vibrálást.

Egy idő után a szerelem szeretetté átalakul, viszont a szabadságot és teret ugyanúgy meg kell adni a másiknak. – Mindig meglepjük egymást valami aprósággal, nem is kell ehhez igazából alkalom. Figyelünk egymásra, sok időt töltünk külön-külön és együtt is a barátainkkal. Nekünk is vannak vitáink, de azokat mindig meg tudjuk beszélni, sokat dolgozunk, hétvégén pedig közösen programozunk. Most még kihasználjuk a jó időt és biciklizni akarunk menni – avatott be Csilla kapcsolatukba.

ND