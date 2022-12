Az Ünnepi kihívás alcímen futó Ide süss! új évada a VIASAT3 csatornán azért is volt különleges, mert a korábbi évadokkal szemben most ismert emberek bizonyíthatták, miként boldogulnak a habzsákkal és a zsebsárkánnyal. A hajdúszoboszlói Sass Dani az elmúlt évekhez hasonlóan műsorvezetőként brillírozott, most azonban a versenyzők között egy ismerős arc bukkant fel a derecskei Megyeri Csilla személyében. A híresség a verseny alatt próbálta kihozni magából, no meg persze a desszertekből is a maximumot, azonban – mint kiderült – a zsűri, azaz Szalai Dóri, a Chez Dodo macaron manufaktúra alapítója és Szabadfi Szabolcs, ismertebb nevén Szabi, a pék sem könnyítette meg Csilla dolgát. A kedvenc családi süteményeik mellett a versenyzők többek között házi szaloncukrot, ehető karácsonyfadíszeket, ajándékba adható bonbonokat és nemzetközi szezonális édességeket is készítettek. – Annak idején szerepeltem egy gasztronómiai tematikájú műsorban, ahol a főzőtudásomat kellett megmutatnom. Szerettem azt is, de most úgy érzem, a sütést jobban élvezem, szívesebben állok be mai napig a konyhába lisztes és porcukros kézzel. A főzőcskézés nem tudott ennyire kikapcsolni, viszont amikor elkezdtem sütögetni, sokkal kreatívabb voltam, és a végeredményre is úgy tekintettem, mint egy alkotásra, egy mesterműre. Például nagyon örültem, amikor először képviselőfánkot csináltam, és a tésztája feljött a sütőben. Anyukámnak azonnal elújságoltam, mert ő finomabbnál finomabb süteményeket készít, de a képviselőfánk még neki is kihívást jelent – büszkélkedett Csilla. Megtudtuk tőle továbbá: először ő is a könnyebbekkel kezdte, majd később készített már magasabb cukrásztudást igénylő süteményeket.

Jó hangulatú forgatás

Az Ide süss! című műsorra mikor felkérték, megtorpant, nem érezte késznek magát. Úgy véli, a sütés sokkal összetettebb folyamat, mint a főzés, ezért arra gondolt, hogy először továbbfejleszti tudását, és jelentkezett egy cukrásztanfolyamra. – Elmentem a műsor előtt egy gyorstalpalóra, de nem a papír miatt, hanem hogy megismerjem a különböző technikákat és a szakmai fogalmakat. Majd elkezdődött a forgatás, igaz, volt rajtunk nyomás, hiszen időre kellett elkészíteni a süteményeket, ráadásul minden egyes nap kaptunk egy technikai és kreatív feladatot, viszont leírhatatlanul élveztem az egészet – idézte fel Csilla. Hangsúlyozta, az elkészült finomságok közül több is kedvence lett: az egyik a croquembouche, ami egy francia desszert, amely kúpba halmozott és karamellszálakkal átkötött égetett tésztagolyókból áll. A másik süti, amit már otthon is elkészített a műsor után, a spanyol királyok kalácsa. Elmondta, az ízvilága és a kinézete is nagyon tetszett neki, küllemében olyan, mint egy adventi koszorú. – Téli fagyit, kuglófot, szaloncukrot és macaront is készítettünk, de az biztos, hogy a sütésnek a kulcsa egy nagy adag tudás és a szeretet. A műsor készítése folyamatosan jó hangulatban telt, és ez nagyban köszönhető Kabát Peti versenytársamnak, akivel már korábbi műsor kapcsán is ismertük egymást. Nagyon sokat nevettünk, a kitartása, a pozitivitása olykor szórakoztató is tud lenni, de Bay Éva nénivel is jó viszony alakult ki köztünk – fogalmazott Csilla. Számára az utolsó előtti adásban véget ért a verseny, ráadásul pont akkor vőlegényével, Zsoltival közösen ügyeskedtek a konyhában. A dobogóról épphogy lecsúszott, a negyedik helyen végzett, de teljesen megváltozott a hozzáállása a sütéshez, beszippantotta.

Pihenni is kell

A Haonnak arról is beszámolt, hogy a karácsony ugyancsak a sütés jegyében telt, és azóta megcsinálta Szabi receptje alapján a spanyol királyok kalácsát, és készített mézeskalács házikót is.

– A műsor alatt a legnagyobb ellenségem az idő volt, de otthon legalább nem pillantok folyamatosan az órára. Képes vagyok több órán át díszíteni vagy finomítani az általam megálmodott sütit

– nevetett Csilla. A karácsonyról is beszélgettünk, miként zajlott náluk az ünnep. Elmondta, szentestén a párja, Zsolti szüleivel és az ő anyukájával ülték körbe az asztalt, majd Csilla barátnőjével és az édesanyjukkal közösen ellátogattak a debreceni Szent Anna-székesegyházba az éjféli misére. Karácsony két napja rokonlátogatással telt, de a híresség hangsúlyozta, hogy két ünnep közt pihenni szeretnének. – Ez az év nagyon jól sikerült, de hosszú volt, pihenni szeretnénk; szilveszterre is azt tervezzük, hogy kicsit elvonulunk – fejtette ki Csilla a terveket.

