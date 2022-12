A romániai Nagykárolyban született a népszerű youtuber, Karin Dragos, aki a Debreceni Egyetem végzett hallgatója. Leginkább szépségvonalon készít tartalmakat hétről hétre, de vlogokkal, illetve különféle aktuális életmód témákkal is jelentkezik. A szemfülesek kiszúrhatták, hogy december első hétvégéjén a cívisvárosba látogatott, és az Instagram-sztorijában számtalan formában mutatta meg a Debreceni Advent varázslatos arcát.

A Haon megkereste a szépséget, hogy adjon pár karácsony tippet, valamint meséljen arról, hogyan fognak telni náluk az ünnepek. – Munka szempontjából nagyon durva a helyzet, sok kampányom van most is, amik többségében természetesen a karácsonyhoz kapcsolódnak. Van, hogy már novemberben én is elkezdek hangolódni az ünnepre: bejárom az adventi vásárokat, többek között Debrecenben és Budapesten is voltam, viszont be kell valljam, nagy részében ezek látogatása is munkához kötődik – mondta Karin, aki elárulta, hogy a kis kuckóját ő is feldíszíti karácsonykor, sőt a karácsonyi zenék sem maradhatnak ki az ünnepi hangulatból. Hozzátette, az ajándékok háttérbe szorulnak, családjukban nem nagyon jellemző a vásárlási láz, inkább apróságokkal lepik meg egymást. Karin például minden évben mézeskalácsot süt, amiket egy masnival átkötött átlátszó tasakba rak. – Az a típusú család vagyunk, amelyik egész nap otthon van; lustálkodunk, fetrengünk és eszünk. Minőségi időt töltünk együtt, emellett minden évben közösen díszítjük a fát, karácsonykor nem vagyok hajlandó csinibe vágni magam – nevetett Karin.

Forrás: Instagram/Karin Dragos

A népszerű youtuber azt is elmesélte, abban a szerencsés helyzetben van, hogy inspirációt nem kell keresnie, mivel hangulata és kedve szerint gyárt tartalmakat. – Ha heti vlogot készítek, annak hosszadalmasabb a forgatási ideje, a vágás is sokkal több időt vesz igénybe, természetesen egy napi vlog hamarabb megvan. A sminkvideók felvétele is több óra, igyekszem mindig szép és színvonalas kisfilmet összerakni. Volt olyan, hogy két nap 10 órát töltöttem a gép előtt, hiszen a vágást is egyedül csinálom – tudtuk meg. Számtalan feltörekvő youtuber van már fent a videómegosztó portálon, Karint arról is kérdeztük, miként látja, hogyan tud érvényesülni vagy kitűnni ma egy tartalomgyártó. – Nagyon sokat számít a személyiség, hiszen azzal lehet kiemelkedni a többi közül. Nem egyszerű több milliós nézettséget összehozni, de szerintem sok dolog kell ahhoz, hogy sikeres tartalomgyártó legyen valaki, fennmaradjon sokáig a neve: a befektetett idő és munka, ami elengedhetetlen – fogalmazott. Hangsúlyozta, a legfontosabbak: a személyiség, a kitartás, valamint a lelkiismeretes munka és a hitelesség. Erőltetve nem lehet hosszú távon fennmaradni, mint sok szakmában, itt is igaz, hogy szeretni kell azt, amit csinál az ember. Karin úgy véli, egy kedves személyiség előnyt jelent, illetve ha a youtuber normálisan viszonyul a követőihez, és kommunikál velük, ez sokaknak szimpatikus tulajdonság, így többször fogják keresni, és nézni amit csinál.

ND