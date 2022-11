A legnagyobb apróhirdetési és közösségi oldal adok-veszek csoportjában nézelődtünk. Az első, ami szembejön, egy eredeti Dzsudzsák Balázs Football Heroes figura, amelyet a gyártó a 2016-os Eb-szereplés tiszteletére adott ki. A tízcentis mini Dzsudzsit 1500 és 2000 forintért is vesztegetik, érdemes lecsapni rá! Akad még ezen az oldalon dedikált mez is, de nem is akármilyen!

Nippnek sem utolsó a Dzsudzsák baba

Forrás: Marketplace

Dzsudzsák Balázs Adidas Adizero márkájú válogatott M-es méretű mezét potom 19 ezer forintért vesztegetik, de külön csemege Balázs 2012-13-as idényből származó Dinamo Moszkva dressze is. A szintén M-es méretű, dedikált relikviáért 40 ezer forintot remél a mostani tulajdonosa.

Ez még megvan?

Forrás: Marketplace

Mindkettő szép, megkímélt állapotban. A rekord beállítása után megjelentek a kiváló marketingérzékkel megáldott eladók is, van, aki ezzel a kísérőszöveggel bizniszelne: Dzsudzsák Balázs 109-szeres válogatott játékos által aláírt labdát cserélném játékos meccsmezre vagy dedikált mezre. Az mellesleg nem derül ki, hogy a szignó a rekord beállítása előtt vagy után került a lasztira, de ne legyünk kicsinyesek.

Fifa rajogóknak kötelező darab!

Forrás: Marketplace

Balázsos limitált focikártyát 1500 forintért kaphatunk, de üde színfolt a Fifa09 játék Dzsudzsák Balázs nevével fémjelzett promó CD-je. Ez utóbbi 3500 forintba kerül, minden fillért megér!