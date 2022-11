„... nem mondtad a végén, majd a tévén nézhetem, mi van veled…” egy ismert dal kiragadt pár sora, ami szerintem mindenki fülébe belemászott pár évvel ezelőtt. Sőt igaznak bizonyultak a mondatok, és mi nézhetjük most őt a tévében, ugyanis a kérdező szerepében tűnik fel az M2 Petőfi csatornán hétköznap esténként.

Dánielfy Gergő anno azt mondta, hogy azért jelentkezett az Azt mondtad című dalával A Dal 2018-ba, hogy egy napon ismert énekes legyen. Négy évvel később semmi kétség nem fér ahhoz, hogy egy ország tudja a 25 éves fiatal nevét. A Haon felkereste az énekest, és megkérdeztük, miként indult a műsorvezetői karrierje. Valamint, hogy mi minden fér még bele a színészet, a zenekar, a zeneszerzés és a most már a házigazda szerep mellé.

– Megkeresett a Petőfi TV igazgatója, hogy alkalmasnak vél a mikrofon mögé, mint műsorvezető, és lenne-e kedvem hozzá. Természetesen igent mondtam, castingokon kellett részt vennem, s tavaly nyár óta elmondhatom, hogy műsorvezető társammal közösen vezetem a Friss című műsort az M2-n. Nagyon szuper érzés: különböző zenekarokkal beszélgetek, az élőadás okozta izgalom és kihívás pedig jó hatással vannak a zenekari fellépésekre is. Minden egyes adás előtt felkészülök a riportalanyokból, de a legfontosabb számomra, hogy önmagam maradjak, és legyen benne a szívem és a flow – magyarázta Gergő.

Hangsúlyozta: a műsorvezetés okán megtanult reagálni az emberekre, és ráérzett a mechanikára, miszerint nem kell görcsösen ragaszkodni a konzekvens beszédre, improvizálni is lehet.

Az énekes elmondta, hogy nagyon ráérzett erre a szerepre ízére, és el tudja képzelni, hogy egy élő, kétórás műsor házigazdája legyen, illetve azon dolgozik, hogy szakmailag folyamatosan fejlessze magát.

„Régimódi vagyok”

A közösségi oldalakon mostanában igen aktív Dánielfy Gergő szeretne több időt fordítani a rajongóira, ezért is vált TikTok-felhasználóvá, sőt a vicces bejegyzéseivel is felkelti a kíváncsi tiktokózók figyelmét.

– Igyekszem nagyobb hangsúlyt fektetni arra, hogy jobban figyeljek az emberek reakcióira, ezért is raktam ki megjelenés előtt pár részletet a hamarosan megjelenő dalunkból. Jó érzés látni, hogy az emberek hogyan reagálnak már most a dalra, pedig még kint sincs. Bevallom, régimódi vagyok, emiatt még nagyon új világ ez nekem, de tudatos felhasználó szeretnék lenni, sőt, a nemsokára megjelenő klip kapcsán is merítettem pár ötletet a TikTokról – mesélte Gergő, aki egy-két kulisszatitkot is elárult a maga rendezte klipről, amelyet november közepén már láthat is a nagyközönség.

– A dal címe: Miért vagy szép nekem? A klipben 10–12 ember szerepel, és még ennyi dolgozott rajta a háttérben, így egy nap alatt le tudtuk forgatni az összes jelenetet. Koncepcionálisan nemcsak a szerelem áll a középpontban, hanem barátságok és másfajta kapcsolatok is. Egy taxiban ülő szomorú lány szemén keresztül láthatjuk, mik történnek az életben. Nagyon hosszú volt a forgatás, hét órakor keltem, és hajnal háromkor lett vége a napomnak – avatott be Gergő.

Mint elmondta, a Dánielfy Gergő és az Utazók dalainak döntő többségét ő írja, szerinte fontos egy előadónak, hogy ha már a nevét adja a projekthez, akkor mindent a kezében tartson.

A színészetre is kitértünk, sőt nem kis ambíciói vannak ezen a téren is. – Szabadúszó lettem, mivel a 2021-es év fizikailag és lelkileg is nagyon megterhelő volt. Jelenleg dolgozom az Erkel Színházban, a Művészetek Palotájában, valamint a Déryné Társulatban. Ha minden jól alakul, akkor jövőre viszont már szeretnék egy pesti kőszínházba leszerződni. A nagy vágyam, hogy írjak egy musicalt, aminek a forgatókönyve a fejemben már létezik, már csak papírra kellene vetni – nevetett Gergő.

